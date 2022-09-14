Marido de Simone diz que cantora chorou ao anunciar separação de Simaria

Simaria e Simone Crédito: Robson Ventura/Folhapress

O empresário Kaká Diniz, marido da cantora Simone, revelou que a artista ficou abalada no dia do anúncio da separação da dupla com Simaria, irmã dela. As duas anunciaram que a parceria chegaria ao fim em agosto.

"Como todo fim de ciclo, foi muito difícil", contou o empresário em entrevista ao podcast O Poder do Network Cast, apresentado por Bruno Avelar.

Ele ressaltou que a decisão não foi fácil e que elas, como irmãs, continuam se amando e se respeitando. Na opinião de Diniz, porém, a separação se fez necessária.

"Quando saiu a nota [sobre o fim da dupla] virou um clima de funeral. Simone chorando muito, Simaria falou para Simone que também estava chorando muito", relatou.