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Marido de Simone diz que cantora chorou ao anunciar separação de Simaria

"Como todo fim de ciclo, foi muito difícil", contou o empresário em entrevista ao podcast O Poder do Network Cast
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 14 de Setembro de 2022 às 17:26

Simaria deixa de seguir Simone nas redes sociais
Simaria e Simone  Crédito: Robson Ventura/Folhapress
O empresário Kaká Diniz, marido da cantora Simone, revelou que a artista ficou abalada no dia do anúncio da separação da dupla com Simaria, irmã dela. As duas anunciaram que a parceria chegaria ao fim em agosto.
"Como todo fim de ciclo, foi muito difícil", contou o empresário em entrevista ao podcast O Poder do Network Cast, apresentado por Bruno Avelar.
Ele ressaltou que a decisão não foi fácil e que elas, como irmãs, continuam se amando e se respeitando. Na opinião de Diniz, porém, a separação se fez necessária.
"Quando saiu a nota [sobre o fim da dupla] virou um clima de funeral. Simone chorando muito, Simaria falou para Simone que também estava chorando muito", relatou.
A artista já anunciou que vai investir na carreira solo a partir de outubro deste ano. A nova fase apresentará um repertório inédito e Simone vai apostar em uma "grande turnê".

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