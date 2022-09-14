A Fazenda 14: Shayan se desentende com maioria dos peões em menos de 48h

Shayan já discutiu com vários peões de A Fazenda Crédito: Reprodução/Record TV

Começou nesta terça-feira (13) mais uma temporada de A Fazenda (TV Record). E junto com um novo elenco, novas tretas também estão mais que confirmadas, inclusive tem peão já dando o que falar. O ex-participante do reality Casamento às Cegas, da Netflix, Shayan, está causando confusão entre os colegas de confinamento.

Segundo a coluna Leo Dias, em apenas 48 horas desde a estreia do programa, o influenciador digital iraniano já discutiu com vários famosos, como Deolane, Pétala, Deborah e outros participantes. A treta com Deolane deu o que falar, com direito a advogada chamar o rapaz de falso. Durante a discussão, Shayan acusou Pétala e Deolane de formarem uma aliança antes de entrarem no reality, o que é proibido. Foi o suficiente pro "ki-suco" ferver.

O desentendimento também foi revelado na dinâmica “Primeira Impressão”, onde jornalistas presentes no estúdio com a apresentadora, Adriane Galisteu, receberam 20 envelopes com perguntas misteriosas.

Cada jornalista deveria escolher um participante para responder a pergunta secreta e revelar algo sobre o confinamento. Respondendo o colunista do UOL, Chico Barney, Deborah Albuquerque afirmou que Shayan já havia discutido no recinto. O reality rural só está começando, mas o peão parece estar conquistando inimigos dentro do alojamento. Do lado de fora, os fãs de tretas estão ansiosos pelas cenas dos próximos.