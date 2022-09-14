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Treta

A Fazenda 14: Shayan se desentende com maioria dos peões em menos de 48h

O ex-participante do reality Casamento às Cegas, da Netflix, já discutiu com vários colegas de confinamento, como Deolane, Pétala e Deborah
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 14 de Setembro de 2022 às 13:44

Shayan já discutiu com vários peões de A Fazenda
Shayan já discutiu com vários peões de A Fazenda Crédito: Reprodução/Record TV
Começou nesta terça-feira (13) mais uma temporada de A Fazenda (TV Record). E junto com um novo elenco, novas tretas também estão mais que confirmadas, inclusive tem peão já dando o que falar. O ex-participante do reality Casamento às Cegas, da Netflix, Shayan, está causando confusão entre os colegas de confinamento.
Segundo a coluna Leo Dias, em apenas 48 horas desde a estreia do programa, o influenciador digital iraniano já discutiu com vários famosos, como Deolane, Pétala, Deborah e outros participantes. A treta com Deolane deu o que falar, com direito a advogada chamar o rapaz de falso. Durante a discussão, Shayan acusou Pétala e Deolane de formarem uma aliança antes de entrarem no reality, o que é proibido. Foi o suficiente pro "ki-suco" ferver.
O desentendimento também foi revelado na dinâmica “Primeira Impressão”, onde jornalistas presentes no estúdio com a apresentadora, Adriane Galisteu, receberam 20 envelopes com perguntas misteriosas.
Cada jornalista deveria escolher um participante para responder a pergunta secreta e revelar algo sobre o confinamento. Respondendo o colunista do UOL, Chico Barney, Deborah Albuquerque afirmou que Shayan já havia discutido no recinto. O reality rural só está começando, mas o peão parece estar conquistando inimigos dentro do alojamento. Do lado de fora, os fãs de tretas estão ansiosos pelas cenas dos próximos.
Disputam o prêmio de R$ 1,5 milhão, os peões Shayan, Rosiane Pinheiro, Ingrid Ohara, Thomaz Costa, Deborah Albuquerque, Lucas Santos, Iran Malfitano, Tiago Ramos, Kerline Cardoso, Ruivinha de Marte, Tati Zaqui, Vini Buttel, Ellen Cardoso, Pelé Milflows, Bruno Tálamo, Deolane Bezerra, Pétala Barreiros, Bárbara Borges, Alex Gallete e André Marinho.

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