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Confusão

Fazenda 14: Tiago Ramos, ex da mãe de Neymar, surta em hotel

Segundo Fabia Oliveira, o modelo, que está confinado para participar de A Fazenda 14, deu trabalho para a produção antes da estreia do programa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 12 de Setembro de 2022 às 16:31

Tiago Ramos
Tiago Ramos Crédito: Reprodução @tiagoramoos
Babado, gritaria e confusão! Antes mesmo de "pegar fogo no feno", já tem participante dando trabalho para a produção de ''A Fazenda 14''. De acordo com a colunista Fabia Oliveira, do portal 'Em Off', Tiago Ramos, influencer e ex-namorado de Nadine Santos, mãe do jogador Neymar, teria surtado durante o pré-confinamento no hotel, chegando a quebrar tudo.
Tiago é modelo e já foi jogador de futebol . O influencer também ficou famoso por vender fotos íntimas e comercializar conteúdos adultos. Ainda de acordo com Fabia Oliveira, Tiago seria a ''cota subcelebridade preferida de Rodrigo Carelli, diretor do confinamento na roça''. 
Por falar em confinamento, a colunista revelou que os participantes já estão na sede do reality, em Itapecerica da Serra (SP), desde domingo (11). Inclusive, a turma já gravou as chamadas para o programa. Até o momento, foram confirmados: Deborah Albuquerque, Ruivinha de Marte, Thomaz Costa, Iran Malfitano, Moranguinho, Deolane Bezerra, Tiago Ramos e Kerline.

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