Fazenda 14: Tiago Ramos, ex da mãe de Neymar, surta em hotel

Babado, gritaria e confusão! Antes mesmo de "pegar fogo no feno", já tem participante dando trabalho para a produção de ''A Fazenda 14''. De acordo com a colunista Fabia Oliveira, do portal 'Em Off', Tiago Ramos, influencer e ex-namorado de Nadine Santos, mãe do jogador Neymar, teria surtado durante o pré-confinamento no hotel, chegando a quebrar tudo.
Tiago é modelo e já foi jogador de futebol . O influencer também ficou famoso por vender fotos íntimas e comercializar conteúdos adultos. Ainda de acordo com Fabia Oliveira, Tiago seria a ''cota subcelebridade preferida de Rodrigo Carelli, diretor do confinamento na roça''.
Por falar em confinamento, a colunista revelou que os participantes já estão na sede do reality, em Itapecerica da Serra (SP), desde domingo (11). Inclusive, a turma já gravou as chamadas para o programa. Até o momento, foram confirmados: Deborah Albuquerque, Ruivinha de Marte, Thomaz Costa, Iran Malfitano, Moranguinho, Deolane Bezerra, Tiago Ramos e Kerline.