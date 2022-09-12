Fazenda 14: Tiago Ramos, ex da mãe de Neymar, surta em hotel

Tiago Ramos Crédito: Reprodução @tiagoramoos

Babado, gritaria e confusão! Antes mesmo de "pegar fogo no feno", já tem participante dando trabalho para a produção de ''A Fazenda 14''. De acordo com a colunista Fabia Oliveira, do portal 'Em Off', Tiago Ramos, influencer e ex-namorado de Nadine Santos, mãe do jogador Neymar, teria surtado durante o pré-confinamento no hotel, chegando a quebrar tudo.

Tiago é modelo e já foi jogador de futebol . O influencer também ficou famoso por vender fotos íntimas e comercializar conteúdos adultos. Ainda de acordo com Fabia Oliveira, Tiago seria a ''cota subcelebridade preferida de Rodrigo Carelli, diretor do confinamento na roça''.