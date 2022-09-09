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Reality rural

Kerline Cardoso, 1ª eliminada do BBB 21, entra em A Fazenda 14

Influenciadora já trabalhou com Rafa Kalimann e virou meme no programa da Globo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Setembro de 2022 às 17:45

Kerline Cardoso
Kerline Cardoso Crédito: Instagram/@kercardoso
Na final do reality Ilha Record, na madrugada desta sexta-feira (9), a apresentadora Adriane Galisteu, 49, revelou mais nomes da lista de peões de A Fazenda 14. Dentre eles, Kerline Cardoso, 30, a primeira eliminada do BBB 21 (Globo), foi confirmada.
"Ela já foi BBB, e muita gente pediu ela. Teremos Kerline, chorando ou sorrindo, em A Fazenda", anunciou Galisteu, fazendo referência ao choro da influenciadora digital na temporada do reality, que virou meme nas redes sociais.
A ex-BBB acumula mais de 1,5 milhão de seguidores em suas redes sociais. Para comemorar a entrada no reality, ela publicou um vídeo em seu Instagram, vestida de peoa ao final. "De primeira eliminada à fazendeira!", começou na legenda.
"Se isso é ser a 'póbi' da Ker... eu estou na Fazenda 14, meu povo! Segura meu poodle que eu estou pronta para viver essa experiência por completo e, para isso, conto muito com vocês. Bora?", completou. Nos comentários, fãs e internautas demonstraram apoio a ela.
Kerline é de Fortaleza (CE) e diz que trabalha desde os 14 anos para ajudar a sua família. Ela adora praticar esportes, como surfe, corrida e musculação, e diz que por isso é competitiva. A influenciadora já trabalhou com Rafa Kalimann e também tentou cursar medicina por cinco anos, mas desistiu.
A 14ª edição do reality será apresentada por Adriane Galisteu, 49, que assumiu o programa no ano passado, em sua 13ª edição. No programa, 20 competidores irão disputar o prêmio de R$ 1,5 milhão. Antes, o reality era comandado por Marcos Mion, 43, que apresentou as três edições anteriores.
Foram anunciados nesta terça-feira (6) os seis primeiros nomes de competidores da nova edição do reality. Outros nomes serão revelados na próxima segunda-feira (12), em um programa especial. Ao todo, serão 20 competidores disputando o prêmio de R$ 1,5 milhão.

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