Elenco de "A Fazenda 14" vai de Deolane a ator capixaba; veja lista

Deolane e Iran Malfitano estão entre os nomes confirmados para "A Fazenda 14" Crédito: Reprodução/ Instagram

E tem capixaba, sim, entre os peões de "A Fazenda 14", que estreia na terça-feira (13) pagando um prêmio de R$ 1,5 milhão ao vencedor. Ex-galã global e um dos atores mais queridos que já passaram por "Malhação", Iran Malfitano foi confirmado entre os participantes pela Record TV, na manhã desta terça (6).

Entre os peões divulgados, também estão a advogada Deolane Bezerra, o ex-namorado de Larissa Manoela, Thomaz Costa, Deborah Albuquerque, que participou do último "Power Couple", a influenciadora Ruivinha de Marte, que tem quase 18 milhões de seguidores no TikTok; e a cantora Moranguinho. Os demais nomes serão anunciados na próxima segunda (12), em programa especial a ser transmitido pela emissora paulista.

De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, os seis peões revelados já estavam nas listas de especulação divulgadas nos últimos meses nas redes sociais. Deolane Bezerra, considerada uma das mais fortes participantes, teria sido uma das primeiras a fechar contrato e receberá cachê igual aos demais.

Durante entrevista exibida no programa "Hoje em Dia", nesta terça, Deolane foi bastante sensata ao falar sobre sua futura participação no reality. "Creio que não serei o grande nome (da edição). A vida fora da 'Fazenda' ou número de seguidores não diz sobre ser a grande pessoa do reality, mas sim quem se destacar lá dentro. Quis entrar pelo motivo que todo mundo quer, pela visibilidade, estar na televisão e também para as pessoas conhecerem a verdadeira Deolane, porque ainda sou muito julgada".

A viúva de MC Kevin ainda comentou sobre os dois carros apreendidos pela polícia após buscas em sua casa. "Ainda não devolveram o Porsche. A medida cautelar está em segredo de Justiça, então, não tivemos acesso ainda", explicou ela, que disse ter "nascido pronta" para qualquer situação, incluindo estar sujeita a uma investigação.

REPRESENTANTE DO ES

Famoso por novelas da Globo, como "Malhação" e "Kubanacan", Iran Malfitano também participou do "Hoje em Dia". Segundo a Folha de S. Paulo, ele afirma que aceitou o convite para se conhecer melhor.

"Nunca fui planta. Eu sou tranquilo, mas italiano. Muitas vezes a gente aceita as coisas, contorna algumas situações, mas todos tem um limite, vamos ver qual é o meu", afirmou. "Se tiver que trabalhar a gente trabalha, se tiver que mandar a gente manda", completou o ator.

O capixaba, que chegou a trabalhar como motorista de aplicativo e professor de teatro, afirmou que aceitou o convite não pelo prêmio de R$ 1,5 milhão, mas como uma forma de se conhecer melhor. Sua preocupação, no entanto, era a filha pequena, que ficará sob os cuidados da ex-mulher. "Ela está bem".