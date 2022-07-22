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Reality

A Fazenda 14: Leo Picon, Márcia Fellipe e ex-BBB são cotados para reality

Programa tem estreia prevista em setembro; veja mais possíveis participantes
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 22 de Julho de 2022 às 08:30

Leo Picon está cotado para A Fazenda 14
Leo Picon está cotado para A Fazenda 14 Crédito: Zé Carlos Barretta/Folhapress
O reality rural A Fazenda 14 (Record) tem estreia prevista em setembro, mas a lista com nomes dos participantes cotados para o programa não para de crescer. Sites de notícias e as redes sociais apontam nomes como o do influenciador Leo Picon, irmão mais velho de Jade; a ex-BBB Natália Deodato; MC Negão da BL; a cantora Márcia Fellipe e o ator Thomaz Costa.
A cantora de forró Márcia Fellipe protagonizou, ao lado do marido Rod Bala, várias brigas no reality de casais Power Couple (Record). Ela perdeu a paciência com outros participantes e disse que eles estavam manipulando o jogo.
O ator Thomaz Costa é outro participante cotado para o programa que gerou muitas brigas e fofocas no reality Ilha Record. Ao longo da competição, ele acumulou brigas com Dinei, Laura Keller, Nadja e MC Negão da BL --também cotado para A Fazenda.
Com 5,8 milhões de seguidores no Instagram, o influenciador Leo Picon, irmão mais velho da ex-BBB Jade Picon, é outro nome que aparece nas listas de cotados para o reality. Ele foi o responsável por impulsionar a carreira e fama da irmã.
Como não poderia deixar de ser, a edição deste ano do reality rural tem ex- participantes de realities da concorrente Globo. Natália Deodato também seria um nome forte para o reality após protagonizar brigas e cenas quentes com Eliezer no BBB 22.

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