A Fazenda 14: Leo Picon, Márcia Fellipe e ex-BBB são cotados para reality

Leo Picon está cotado para A Fazenda 14 Crédito: Zé Carlos Barretta/Folhapress

O reality rural A Fazenda 14 (Record) tem estreia prevista em setembro, mas a lista com nomes dos participantes cotados para o programa não para de crescer. Sites de notícias e as redes sociais apontam nomes como o do influenciador Leo Picon, irmão mais velho de Jade; a ex-BBB Natália Deodato; MC Negão da BL; a cantora Márcia Fellipe e o ator Thomaz Costa.

A cantora de forró Márcia Fellipe protagonizou, ao lado do marido Rod Bala, várias brigas no reality de casais Power Couple (Record). Ela perdeu a paciência com outros participantes e disse que eles estavam manipulando o jogo.

O ator Thomaz Costa é outro participante cotado para o programa que gerou muitas brigas e fofocas no reality Ilha Record. Ao longo da competição, ele acumulou brigas com Dinei, Laura Keller, Nadja e MC Negão da BL --também cotado para A Fazenda.

Com 5,8 milhões de seguidores no Instagram, o influenciador Leo Picon, irmão mais velho da ex-BBB Jade Picon, é outro nome que aparece nas listas de cotados para o reality. Ele foi o responsável por impulsionar a carreira e fama da irmã.