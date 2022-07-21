Ator Heitor Martins diz ter sido sequestrado após marcar encontro pelo Tinder

Heitor Martins: resgatado depois de ficar em cativeiro por quatro dias Crédito: REprodução @Heitormartins

Heitor Martins, ator que interpretava o personagem Pit Bitoca no humorístico Zorra Total (Globo), contou em suas redes sociais que foi assaltado e sequestrado após cair em um golpe do Tinder. De acordo com seu relato, ele foi resgatado nessa quarta-feira (20) após ficar em cativeiro por quatro dias.

Em uma série de stories publicados em seu perfil no Instagram, o ator falou que está bem agora, mas que assaltantes o renderam, levaram o carro e o mantiveram preso. Enquanto esteve refém dos bandidos, Heitor ainda teve o seu automóvel queimado e vários bens roubados de sua casa. "Fui sequestrado, fiquei quatro dias em cativeiro, queimaram meu carro, roubaram a minha casa... Mas, graças a Deus, estou bem, estou vivo. E mais forte agora, com todo esse carinho de vocês", explicou Heitor, que era o parceiro de Tom Cavalcante no quadro em que o humorista interpretava o personagem Pit Bicha, no início dos anos 2000.

Heitor disse ter sido vítima do golpe após ter marcado um encontro em São José dos Campos, a 40 quilômetros de Taubaté, em São Paulo, onde vive. Ao chegar no endereço combinado, ele teria sido abordado por quatro homens que o fizeram refém. O ator contou que os bandidos exigiram seus cartões com as senhas e a chave de sua casa.