Sabrina Sato revela vício em masturbação; veja 7 benefícios

Sabrina Sato assumiu ser viciada em masturbação Crédito: Reprodução @Sabrinasato

A apresentadora Sabrina Sato revelou durante o programa Saia Justa, do GNT, que possui uma coleção de vibradores. Ela assumiu ser viciada em masturbação e explicou que costuma comprar brinquedos sexuais nas viagens que faz.

"Tenho uns 40, vários… Vou me desfazendo, doando os usados, novos, semi usados. Dou de presente e ganho também. Eu adoro, sou praticamente viciada em vibradores", entregou. Sabrina relatou que gosta de se masturbar para ter uma boa noite de sono.

A sexóloga e colunista de A Gazeta, Sirleide Stinguel , conta que a prática da masturbação pode trazer inúmeros benefícios como o autoconhecimento, o alívio de cólicas menstruais, a melhora do humor e o relaxamento. "Também aumenta o desejo, já que o processo de autotoque solo deixa a imaginação fluir sem pressão, trazendo fantasias e gatilhos de desejo. E a masturbação também faz a mulher se conhecer melhor, ela consegue direcionar o parceiro na hora da transa".

Vejas os benefícios da masturbação

Alivio de cólicas menstruais



Melhora do humor



Diminuição da ansiedade



Auxilia no relaxamento



Aumento do desejo



Auxilia no sexo



Autoconhecimento



De acordo com uma pesquisa realizada pelo do Cedar-Sinai Medical Center, nos Estados Unidos, os médicos deveriam prescrever o uso regular de vibradores para as mulheres. O estudo liderado pela pesquisadora Alexandra Dubinskaya, confirma que usar vibrador durante a masturbação reduz o tempo que uma mulher leva para atingir o orgasmo e também ajuda a alcançar orgasmos múltiplos. No artigo publicado pela revista The Journal of Urology, a equipe concluiu que a prática comprovadamente traz benefícios médicos, como melhora na saúde do assoalho pélvico, redução da dor vulvar e melhorias na saúde.

"Para as mulheres mais tímidas, no início sugiro comprar um bullet, brinquedo pequeno e com boa vibração. E lembrar de usar em todo o corpo, estimulando vários pontos erógenos"

BRINQUEDOS ERÓTICOS

Segundo a sexóloga Danni Cardillo, para mulheres, brinquedos eróticos dão mais prazer que se masturbar usando apenas os dedos. "Os brinquedos eróticos facilitam muito mais a excitação e orgasmo genital, mas nada impede que ela se toque. Esse recurso é muito válido porém se tiver alguém que a massageie e a toque como um parceiro é muito mais prazeroso, pois a mulher sai do sexo passivo e assume o protagonismo do prazer".