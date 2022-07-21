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Coleção de vibradores

Sabrina Sato revela vício em masturbação; veja 7 benefícios

A apresentadora assumiu ser viciada em masturbação e explicou que costuma comprar brinquedos sexuais nas viagens que faz
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 21 de Julho de 2022 às 18:49

Sabrina Sato
Sabrina Sato assumiu ser viciada em masturbação Crédito: Reprodução @Sabrinasato
A apresentadora Sabrina Sato revelou durante o programa Saia Justa, do GNT, que possui uma coleção de vibradores. Ela assumiu ser viciada em masturbação e explicou que costuma comprar brinquedos sexuais nas viagens que faz. 
"Tenho uns 40, vários… Vou me desfazendo, doando os usados, novos, semi usados. Dou de presente e ganho também. Eu adoro, sou praticamente viciada em vibradores", entregou. Sabrina relatou que gosta de se masturbar para ter uma boa noite de sono. 
A sexóloga e colunista de A Gazeta, Sirleide Stinguel, conta que a prática da masturbação pode trazer inúmeros benefícios como o autoconhecimento, o alívio de cólicas menstruais, a melhora do humor e o relaxamento. "Também aumenta o desejo, já que o processo de autotoque solo deixa a imaginação fluir sem pressão, trazendo fantasias e gatilhos de desejo. E a masturbação também faz a mulher se conhecer melhor, ela consegue direcionar o parceiro na hora da transa".
Vejas os benefícios da masturbação
  • Alivio de cólicas menstruais
  • Melhora do humor
  • Diminuição da ansiedade
  • Auxilia no relaxamento
  • Aumento do desejo
  • Auxilia no sexo
  • Autoconhecimento
De acordo com uma pesquisa realizada pelo do Cedar-Sinai Medical Center, nos Estados Unidos, os médicos deveriam prescrever o uso regular de vibradores para as mulheres. O estudo liderado pela pesquisadora Alexandra Dubinskaya, confirma que usar vibrador durante a masturbação reduz o tempo que uma mulher leva para atingir o orgasmo e também ajuda a alcançar orgasmos múltiplos. No artigo publicado pela revista The Journal of Urology, a equipe concluiu que a prática comprovadamente traz benefícios médicos, como melhora na saúde do assoalho pélvico, redução da dor vulvar e melhorias na saúde.
"Para as mulheres mais tímidas, no início sugiro comprar um bullet, brinquedo pequeno e com boa vibração. E lembrar de usar em todo o corpo, estimulando vários pontos erógenos"

BRINQUEDOS ERÓTICOS

Segundo a sexóloga Danni Cardillo, para mulheres, brinquedos eróticos dão mais prazer que se masturbar usando apenas os dedos. "Os brinquedos eróticos facilitam muito mais a excitação e orgasmo genital, mas nada impede que ela se toque. Esse recurso é muito válido porém se tiver alguém que a massageie e a toque como um parceiro é muito mais prazeroso, pois a mulher sai do sexo passivo e assume o protagonismo do prazer".
É importante também se atentar à lubrificação, já que não há trocas de carinhos iniciais, que ocorreriam em uma relação a dois. "A lubrificação natural só ocorrerá com excitação. Então, recorra inicialmente um óleo de coco circulando pela vagina com o auxílio de um vibrador", explica a sexóloga.

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