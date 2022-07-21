'Tenho uns 40', diz Sabrina Sato sobre vibradores

Sabrina Sato diz que fugia de DRs com Duda Nagle Crédito: Greg Salibian/Folhapress

A apresentadora Sabrina Sato, 41, disse no Saia Justa (GNT) desta quarta-feira (20) que tem uma coleção de vibradores e que anda sempre renovando o estoque.

Ela até presenteou a colega de atração, Astrid Fontenelle com um deles. "Tenho uns 40, vários... Vou me desfazendo, doando os usados. Dou de presente e ganho também. Eu adoro, sou praticamente viciada em vibradores", contou.

A apresentadora revelou que "trouxe duas malas só de vibradores" após uma viagem ao Japão e que ficou impressionada com a variedade de produtos à venda nas sex shops daquele país. "Lá, todo mundo fala com naturalidade sobre isso, as pessoas dão dicas sobre os produtos".