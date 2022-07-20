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João Vicente de Castro revela que às vezes chora transando

O ator falava sobre a antropologia do sexo e o quão raro e valioso pode ser o momento a dois
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 20 de Julho de 2022 às 16:46

João Vicente de Castro
João Vicente de Castro Crédito: Zé Carlos Barretta/Folhapress
Na hora do sexo, o ator João Vicente de Castro, 39, costuma chorar de vez em quando. Foi exatamente isso o que ele revelou durante o Papo de Segunda, do GNT.
"É muito bonito você ver uma pessoa despida de moral. É um momento de rara conexão. Às vezes, eu até me emociono transando. É verdade. Sabia que eu sou um homem que chora transando? Eu já chorei várias vezes", contou para as risadas dos demais colegas na atração.
O ator falava sobre a antropologia do sexo e o quão raro e valioso pode ser o momento a dois. "Quando você está na cama com outra pessoal, é muito precioso aquele momento porque a pessoa te entrega coisas que jamais entregaria numa situação normal. Só ali ela se desprende de umas bobagens que a gente vive", comentou.
Desde que o Papo de Segunda inaugurou a temporada 2022 no canal GNT, João Vicente de Castro passou a comandar o "Me Leva pra Passear", um quadro sobre pets no programa ancorado por Fábio Porchat, também com as presenças de Emicida e Chico Bosco.
A proposta era encontrar, entre celebridades, uma adoção responsável para bichinhos sem família, inspirando assim o hábito da adoção de animais abandonados. A seção foi aberta por uma visita a Renato Góes, então astro do remake de "Pantanal", onde viveu o jovem José Leôncio.

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