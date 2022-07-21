'Acredite no seu coração', reflete Dado Dolabella após flagra com Wanessa

Dado Dolabella e Wanessa Camargo foram flagrados juntos em um retiro espiritual Crédito: Reprodução/Instagram

Nesta quarta-feira (20), Dado Dolabella completou 42 anos e resolveu publicar um vídeo em agradecimento aos fãs pelo carinho que recebeu nos últimos dias. O ator e cantor acabou compartilhando uma parte do show que participou no Festival Aya Música Medicina, Goiás, no último sábado (16).

"Muita gratidão por tanto carinho e amor que tenho recebido nos últimos dias, bem intensos por sinal! Por isso, resolvi compartilhar esse aprendizado: cuidado gente! A mente, mente! Acredite no seu coração, ele sim sabe o melhor caminho. Ele pode ter voltas, pode ser o mais difícil, mas só no coração tem a força da verdade. Da fonte. Da vontade. Que vai trazer a felicidade... pode demorar, pode doer, mas ela vem! Acredita nele", completou ele, que reatou recentemente o antigo relacionamento com Wanessa, 39.

Os dois foram flagrados juntos em um retiro espiritual pela "cura do planeta", transmitido durante uma live do festival. Dado ainda não se posicionou sobre o novo relacionamento com a filha de Zezé Di Camargo e Zilu Godoi, mas deixou algumas indiretas no texto sobre o seu aniversário. "Não existe injustiça que dure para sempre, toda injustiça cai pelo seu próprio peso".

O ator ainda aproveitou para falar sobre o veganismo, que adotou há alguns anos. "Assim como as mulheres e os pretos merecem romper essa cultura opressora, todo oprimido merece e vai conquistar sua equidade ainda nesse plano. 'Os animais do mundo existem para seus próprios propósitos. Não foram feitos para os seres humanos, do mesmo modo que os negros não foram feitos para os brancos, nem as mulheres para os homens', Alice Walker. O mundo vai ser vegano", finalizou.