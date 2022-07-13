Wanessa e Dado Dolabella são flagrados pela primeira vez juntos

Wanessa Camargo e Dado Dolabella são flagrados pela primeira vez juntos após a separação da cantora Crédito: Reprodução/Instagram/@marcusbuaiz/@dadodolabella

Após muitos boatos, a cantora Wanessa e Dado Dolabella foram flagrados juntos pela primeira vez após a separação da cantora . Nas imagens, divulgadas pela jornalista Fabíola Reipert, da TV Record, os dois surgem desembarcado de um veículo e entrando em um estabelecimento comercial. Primeiro, a cantora deixa o veículo, seguida pelo ator, que caminha com a ajuda de muletas.

De acordo com a jornalista, o flagra ocorreu na Chapada dos Veadeiros, no interior de Goiás, onde Dado mora desde o ano passado.

Segundo publicação do jornal "Extra" , fontes próximas aos Camargo disseram que o relacionamento de Wanessa Camargo e Dado Dolabella está tão sério que eles já planejam ter um filho juntos.

Em maio a coluna Léo Dias, do jornal “Metrópoles”, revelou que o ex-casal passou o feriado de Páscoa juntos na mesma localidade. Segundo a coluna, a cantora teria almoçado com Dado no domingo de Páscoa, com alguns amigos em comum. Inclusive, esse reencontro teria sido um dos motivos da separação da artista com Buaiz.

Na época, turistas e locais chegaram a reconhecer Wanessa e pediram para tirar fotos com a filha de Zezé Di Camargo. Porém, a cantora preferiu se resguardar e continuar o encontro de forma mais discreta.