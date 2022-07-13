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Após separação da cantora

Wanessa e Dado Dolabella são flagrados pela primeira vez juntos

Nas imagens, os dois surgem desembarcado de um veículo e entrando em um estabelecimento comercial na Chapada dos Veadeiros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 13 de Julho de 2022 às 18:09

Wanessa Camargo e Dado Dolabella passaram Páscoa juntos
Wanessa Camargo e Dado Dolabella são flagrados pela primeira vez juntos após a separação da cantora Crédito: Reprodução/Instagram/@marcusbuaiz/@dadodolabella
Após muitos boatos, a cantora Wanessa e Dado Dolabella foram flagrados juntos pela primeira vez após a separação da cantora. Nas imagens, divulgadas pela jornalista Fabíola Reipert, da TV Record, os dois surgem desembarcado de um veículo e entrando em um estabelecimento comercial. Primeiro, a cantora deixa o veículo, seguida pelo ator, que caminha com a ajuda de muletas. 
De acordo com a jornalista, o flagra ocorreu na Chapada dos Veadeiros, no interior de Goiás, onde Dado mora desde o ano passado.
Segundo publicação do jornal "Extra", fontes próximas aos Camargo disseram que o relacionamento de Wanessa Camargo e Dado Dolabella está tão sério que eles já planejam ter um filho juntos.
Em maio a coluna Léo Dias, do jornal “Metrópoles”, revelou que o ex-casal passou o feriado de Páscoa juntos na mesma localidade. Segundo a coluna, a cantora teria almoçado com Dado no domingo de Páscoa, com alguns amigos em comum. Inclusive, esse reencontro teria sido um dos motivos da separação da artista com Buaiz.
Na época, turistas e locais chegaram a reconhecer Wanessa e pediram para tirar fotos com a filha de Zezé Di Camargo. Porém, a cantora preferiu se resguardar e continuar o encontro de forma mais discreta.
Wanessa com o empresário Marcuz Buaiz anunciaram, através das redes sociais, a separação em maio. "Após 17 anos juntos, um relacionamento pautado no amor, respeito mútuo e felicidade, anunciamos que não somos mais um casal. Depois de muita reflexão, decidimos pacificamente encerrar nossa relação conjugal. Ao lado dos nossos filhos incríveis e que amamos incondicionalmente, continuaremos a ser uma família com os mesmos valores e princípios que nos uniram até aqui. Pedimos a todos espaço e privacidade neste momento", diz o comunicado no Instagram.

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