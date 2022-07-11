Anitta declara voto em Lula nas eleições 2022: "Lulalá primeiro turno"

A cantora Anitta usou sua conta no Twitter para anunciar que apoiará Lula nas eleições de 2022. No tuíte, postado nesta segunda-feira (11), a cantora disse que nunca foi petista, mas que este ano apoiará o candidato do PT.
“Não sou petista e nunca fui. Mas este ano estou com Lula e quem quiser minha ajuda pra fazer ele bombar aqui na Internet, Tik Tok, Twitter, Instagram é só me pedir que estando ao meu alcance e não sendo contra lei eleitoral eu farei”, escreveu a cantora na rede social.
A cantora ainda postou que vai lutar por uma novidade política. "A partir deste momento eu sou Lulalá primeiro turno. E lutarei por uma novidade na política presidencial brasileira nas próximas eleições"
Lula retuitou a mensagem de Anitta. “Vamos juntos envolver o Brasil!”, escreveu o candidato.