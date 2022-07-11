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Luxo

Anitta usa vestido transparente e relógio de R$ 250 mil na Itália

Cantora esteve no desfile da grife Dolce e Gabbana e ostentou passeio em iate
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Julho de 2022 às 11:03

Anitta
Anitta Crédito: Reprodução @anitta
O final de semana da cantora Anitta, 29, foi animado e cheio de luxo. A artista viajou para a Itália e mostrou aos seus seguidores um passeio de barco no país, looks e ainda sua presença no desfile da grife Dolce e Gabbana.
Ela iniciou a sequência de Stories mostrando seu passeio em um iate, enquanto divulgava sua nova música "No Más", uma parceria entre Quavo, J Balvin e Pharrell Williams. No vídeo, ela aparece usando um relógio da marca sueca Bulgari, que vale cerca de R$ 252 mil.
Além disso, ela exibiu os looks escolhidos para comparecer às duas noites de desfiles da grife. Ela usou um vestido preto, totalmente transparente, sem cobrir os seios. A cantora também publicou uma foto com a atriz Lupita Nyong'o, vencedora do Oscar de melhor atriz coadjuvante em 2014 com o filme "Doze Anos de Escravidão".
A cantora também exibiu um vestido prateado, vazado, que vestiu junto a um conjunto rosa por baixo. Além disso, ela também posou usando outro vestido preto, mais curto e justo, com detalhes dourados e vermelhos. "Uma noite com Dolce e Gabbana", escreveu na legenda.
Recentemente, a artista revelou pelas redes sociais sofrer de endometriose, uma doença crônica que afeta algumas mulheres em idade reprodutiva. Ela disse que demorou para receber o diagnóstico e, após dores e muitos transtornos, ela já marcou a cirurgia.
"E aqui fica meu apelo por mais informações para as mulheres. Mais acesso, mais interesse geral em cuidar do corpo feminino para que a gente possa ser livre e conseguir se cuidar", finalizou ela na sequência de tuítes.

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