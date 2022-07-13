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Malvino Salvador reclama de cena de beijo: "vem o Leicam e bota uma língua"

Ator disse que ficou indignado com a ação do colega de trabalho nas cenas de "A Dona do Pedaço" (2019)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 13 de Julho de 2022 às 11:54

Cena do beijo de Malvino Salvador e Guilherme Leicam em
Cena do beijo de Malvino Salvador e Guilherme Leicam em "A Dona do Pedaço" (2019) Crédito: Reprodução/TV Globo
Malvino Salvador contou detalhes das cenas finais de Agno, seu personagem, e Leandro, interpretado por Guilherme Leicam, na novela "A Dona do Pedaço" (2019). Os dois formaram um par romântico na trama e, no último capítulo, deram um beijo. Segundo Malvino, Leicam se empolgou com a cena e o beijo acabou sendo para valer, com língua e tudo.
A revelação foi feita durante o Podcast "Papagaio falante", com Sérgio Mallandro e Renato Rabelo. "A gente fez o beijo várias vezes, em três níveis: uma bitoquinha, um médio técnico e um chupão. Pô, estou respeitando todas as minhas pares românticos, aí vem o Leicam e bota uma língua.. eu fiquei indignado. Estou lá e sinto uma língua entrar e falei, que **** é essa... Mas não parei, fiquei esperando a diretora dar o corte. Uma língua gelada, *******, revelou Malvino, aos risos.
Em seguida, o ator relatou sua reação após a cena: "Eu falei assim: 'C******, pô, está querendo tirar uma casquinha de mim..¨. Mas ele estava nervoso, e na hora do nervosismo, acabou botando a língua. (...) Eu brinco, mas não tenho preconceito algum com relação a isso".

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