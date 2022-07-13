Malvino Salvador reclama de cena de beijo: "vem o Leicam e bota uma língua"

Cena do beijo de Malvino Salvador e Guilherme Leicam em "A Dona do Pedaço" (2019) Crédito: Reprodução/TV Globo

Malvino Salvador contou detalhes das cenas finais de Agno, seu personagem, e Leandro, interpretado por Guilherme Leicam, na novela "A Dona do Pedaço" (2019). Os dois formaram um par romântico na trama e, no último capítulo, deram um beijo. Segundo Malvino, Leicam se empolgou com a cena e o beijo acabou sendo para valer, com língua e tudo.

A revelação foi feita durante o Podcast "Papagaio falante", com Sérgio Mallandro e Renato Rabelo. "A gente fez o beijo várias vezes, em três níveis: uma bitoquinha, um médio técnico e um chupão. Pô, estou respeitando todas as minhas pares românticos, aí vem o Leicam e bota uma língua.. eu fiquei indignado. Estou lá e sinto uma língua entrar e falei, que **** é essa... Mas não parei, fiquei esperando a diretora dar o corte. Uma língua gelada, *******, revelou Malvino, aos risos.