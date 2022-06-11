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Sexo

10 brinquedos sexuais para curtir o Dia dos Namorados

Lista reúne acessórios eróticos para homens e mulheres, que prometem apimentar a hora do sexo, a partir de R$ 20
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 10 de Junho de 2022 às 21:00

brinquedos sexuais
O uso de brinquedos sexuais é recomendado para quem quer dar uma “apimentada” na relação Crédito: Shutterstock
Uma caneta, um batom e um pen drive... Foi-se o tempo em que o objeto de prazer resumia-se a uma peça fálica imitando o formato do órgão sexual masculino. O uso de brinquedos sexuais é bastante recomendado para quem deseja conhecer melhor seu próprio corpo, ou queira dar uma “apimentada” na relação com o parceiro ou parceira. E, para o Dia dos Namorados, pode ser uma opção extra de presente.  Confira uma seleção para aproveitar ainda mais.
brinquedos sexuais
Uma seleção de brinquedos sexuais Crédito: Divulgação
  1. Anel Peniano com Vibrador. Feito em silicone, super macio com estimulador clitoriano em formato de borboleta. Super resistente e elástico, se adapta a qualquer tamanho de pênis sem problemas. Preço: R$ 23,99 (na Amazon, COMPRE AQUI)

  2. Gel Vibrador com Extrato de Centella Asiática e Jambu, da  Dyo. Ele proporciona o aumento de libido e potencializa o desejo. Com extrato de centella asiática e jambu, propicia o aumento de fluxo de sangue no local, provoca a excitação, e melhora seu efeito eletrizante, tornando a área ainda mais sensível. Preço: R$ 116,00

  3. Ovo Mastubador Egg Penis Punheta Wavy. O masturbador, com seu interior texturizado, aumentando o tempo da ereção, estimulando o membro e garantido uma ejaculação. Preço: R$ 20,00 (na Amazon, COMPRE AQUI)

  4. Vibrador Miss Bi Fun Factory. Mini vibrador para quem é iniciante no quesito sex toys, já que ele torna tudo mais tranquilo no momento da masturbação, sem muitas exigências de uso, é confiável e simples de usar. Ele combina a estimulação do clítoris com vibrações excitantes diretamente no seu ponto G e possui larga extensão. É menor para ter o comprimento ideal para a dupla estimulação. Preço: R$ 1.119,00 (na Amazon, COMPRE AQUI)

  5. Varinha Magica. Vibrador duplo sendo uma ponta ele é um vibrador com curvatura especial para estimular o seu Ponto G, e do outro lado ele é um vibrador com um motor potente para experimentar novas vibrações em toda região do clitóris, muito além da glande. Tem 14 cm de penetração e é  resistente à água. Preço: R$ 260,00 (na Amazon, COMPRE AQUI)

  6. Estimulador Sugador de Clitóris. É um estimulador e  sugador de clitóris. Preço: R$ 93,80 (na Amazon, COMPRE AQUI)

  7. Vibrador 30 Velocidades Pretty Loves. Vibrador de silicone com dois motores e 30 níveis de vibração. Preço: R$ 62,74 (na Amazon, COMPRE AQUI)

  8. Plug Shine de silicone. De material maleável, ultra macio e de silicone médico vem com brilhantes em sua base. Ideal para quem está começando a explorar o sexo anal, com um tamanho pequeno e confortável. Preço: R$ 32,90 (no Vibra Amô)

  9. Dado Do Prazer Brilha no Escuro. Jogo de ação sensual criado para apimentar a relação e aquecer as preliminares. O dado tem 5 diferentes posições sexuais e um coringa. Preço: R$ 13,55 (na Amazon, COMPRE AQUI)

  10. Kit de pesinhos para Pompoarismo. Kit  de pompoarismo específico para exercício da musculatura da vagina, aumentando o prazer sexual. Preço: R$ 112,38 (na Amazon, COMPRE AQUI)

DISPOSITIVOS TERAPÊUTICOS

A sexóloga Danni Cardillo conta que, para as mulheres, brinquedos eróticos dão mais prazer que se masturbar usando apenas os dedos. "Eles facilitam muito mais a excitação e orgasmo genital, mas nada impede que ela se toque. Esse recurso é muito válido porém se tiver alguém que a massageie e a toque como um parceiro, sem dúvida, é muito mais prazeroso pois a mulher sai do sexo passivo e assume o protagonismo do prazer".
De acordo com uma pesquisa realizada pelo do Cedar-Sinai Medical Center, nos Estados Unidos, divulgada recentemente, os médicos deveriam prescrever o uso regular de vibradores para as mulheres. O estudo liderado pela pesquisadora Alexandra Dubinskaya, confirma que usar vibrador durante a masturbação reduz o tempo que uma mulher leva para atingir o orgasmo e também ajuda a alcançar orgasmos múltiplos. No artigo publicado pela revista The Journal of Urology, a equipe concluiu que a prática comprovadamente traz benefícios médicos, como melhora na saúde do assoalho pélvico, redução da dor vulvar e melhorias na saúde.
Para finalizar, os pesquisadores concluem que os vibradores podem e devem ser considerados dispositivos terapêuticos, não apenas brinquedos sexuais. “É uma grande alegria poder ler uma notícia como essa voltada à sexualidade e trazendo informações sobre sextoys. Desde que comecei a falar sobre o tema, sempre acreditei que eles são aliados importantes para a saúde física e mental das mulheres. Ver que um estudo comprova que o uso dos acessórios para masturbação e o prazer de uma vulva e Clitóris, é saudável, é realmente uma revolução”, ressalta a sexóloga Natali Gutierrez. 
Os homens, claro, também devem entrar na brincadeira e no prazer. Tem anel peniano, que se adapta a qualquer tamanho de pênis, géis que provocam a excitação e plug anal. 

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