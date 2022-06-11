10 brinquedos sexuais para curtir o Dia dos Namorados

- Anel Peniano com Vibrador. Feito em silicone, super macio com estimulador clitoriano em formato de borboleta. Super resistente e elástico, se adapta a qualquer tamanho de pênis sem problemas. Preço: R$ 23,99 (na Amazon, COMPRE AQUI)
- Gel Vibrador com Extrato de Centella Asiática e Jambu, da Dyo. Ele proporciona o aumento de libido e potencializa o desejo. Com extrato de centella asiática e jambu, propicia o aumento de fluxo de sangue no local, provoca a excitação, e melhora seu efeito eletrizante, tornando a área ainda mais sensível. Preço: R$ 116,00
- Ovo Mastubador Egg Penis Punheta Wavy. O masturbador, com seu interior texturizado, aumentando o tempo da ereção, estimulando o membro e garantido uma ejaculação. Preço: R$ 20,00 (na Amazon, COMPRE AQUI)
- Vibrador Miss Bi Fun Factory. Mini vibrador para quem é iniciante no quesito sex toys, já que ele torna tudo mais tranquilo no momento da masturbação, sem muitas exigências de uso, é confiável e simples de usar. Ele combina a estimulação do clítoris com vibrações excitantes diretamente no seu ponto G e possui larga extensão. É menor para ter o comprimento ideal para a dupla estimulação. Preço: R$ 1.119,00 (na Amazon, COMPRE AQUI)
- Varinha Magica. Vibrador duplo sendo uma ponta ele é um vibrador com curvatura especial para estimular o seu Ponto G, e do outro lado ele é um vibrador com um motor potente para experimentar novas vibrações em toda região do clitóris, muito além da glande. Tem 14 cm de penetração e é resistente à água. Preço: R$ 260,00 (na Amazon, COMPRE AQUI)
- Estimulador Sugador de Clitóris. É um estimulador e sugador de clitóris. Preço: R$ 93,80 (na Amazon, COMPRE AQUI)
- Vibrador 30 Velocidades Pretty Loves. Vibrador de silicone com dois motores e 30 níveis de vibração. Preço: R$ 62,74 (na Amazon, COMPRE AQUI)
- Plug Shine de silicone. De material maleável, ultra macio e de silicone médico vem com brilhantes em sua base. Ideal para quem está começando a explorar o sexo anal, com um tamanho pequeno e confortável. Preço: R$ 32,90 (no Vibra Amô)
- Dado Do Prazer Brilha no Escuro. Jogo de ação sensual criado para apimentar a relação e aquecer as preliminares. O dado tem 5 diferentes posições sexuais e um coringa. Preço: R$ 13,55 (na Amazon, COMPRE AQUI)
- Kit de pesinhos para Pompoarismo. Kit de pompoarismo específico para exercício da musculatura da vagina, aumentando o prazer sexual. Preço: R$ 112,38 (na Amazon, COMPRE AQUI)
DISPOSITIVOS TERAPÊUTICOS
Caro leitor
Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe com ajuda de especialistas entrevistados. Caso o leitor queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro três pontos:
1 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciai
2 - Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis
3 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável