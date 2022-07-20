Mulheres também brocham! Conheça os motivos e saiba o que fazer

Eu sei que você deve estar pensando que “ela não tem um membro avantajado para brochar”, já que a expressão "brochar" está muito ligada a quando o pênis perde a ereção. Mas esse fenômeno também ocorre no corpo feminino e vou te explicar como.

Mulheres também têm ereção, e ela acontece quando se está excitada. Não existe aqui um membro grande e saltitante, mas é a glande do clitóris que incha por causa do aumento de fluxo sanguíneo no local.

Se você começar a reparar, vai ver mais claramente esse movimento de excitação e não excitação na vulva. Agora, vamos pensar nos fatores que influenciam uma brochada.

Mulheres também têm ereção e podem brochar na hora H Crédito: Shutterstock

Não quero me apegar à parte física, de brochar ou excitar, ou a posições que são feitas na hora do sexo, e sim a fatores psicológicos predominantes que interferem na hora H e podem fazer uma mulher brochar.

A preocupação excessiva (com o outro, com o corpo, com a performance) tem sido destaque nas queixas em meu consultório, perdendo somente para a ansiedade, juntamente com a pressa, desencadeando inseguranças, medos, baixa autoestima e outras questões.

Uma pessoa ansiosa e preocupada não consegue focar no momento atual e nos fatores sensoriais para manter a excitação crescente.

Preciso salientar que não basta simplesmente tocar o corpo, e, por mais química que exista entre o casal, a mulher tem que ter desejo, tesão. E quem manda nesse processo é o psicológico, que dá permissão para o corpo sentir os estímulos e focar no momento presente.

É importante você entender o que acontece com o seu corpo e a sua mente nos momentos de prazer. Muitas pessoas se frustram e se acham disfuncionais – tem mulheres que até fingem orgasmos na hora do sexo para acabar logo.

O QUE FAZER

Vamos então à solução: se você perder o tesão no meio do ato, vá desacelerando, foque na respiração calma e lenta e peça para mudar, ou até mesmo para parar o movimento. Vale ficar um momento só agarradinhos, de conchinha, respirando juntos, ouvindo uma música, e voltar ao clima inicial se preciso for.

Ninguém está imune a uma brochada na hora H, mas se acontecer, tudo bem. O importante é o prazer da companhia, do momento, do seu corpo.