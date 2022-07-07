Jove e Juma no rio: os perigos e algumas dicas para o sexo na água

Fantasia

Já que a água lava o lubrificante natural, vale usar um lubrificante insolúvel próprio para usar na água. Passe antes de se molhar.

Tenha em mão um bom preservativo e até indico o preservativo feminino, pelo fato do material ser mais resistente e proteger mais a mulher. Coloque antes de entrar na água.

Uma das posições que funcionam mais na água é um parceiro entrelaçar as pernas ao redor da cintura do outro, para ficar mais firme, ou dependendo do nível de água uma sentada no colo também.

Quem for se aventurar em locais abertos, procure regiões mais desertas. Se optar por piscinas e banheiras, escolha locais conhecidos e que tem boa fama sobre higienização. Muitos motéis têm selos de qualidade logo na entrada.