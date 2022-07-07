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Ousadia e alegria

Jove e Juma no rio: os perigos e algumas dicas para o sexo na água

Apesar de tentador, nem tudo são flores quando o assunto é sexo na água. Mas listamos umas dicas para te ajudar a viver essa experiência de forma prazerosa e segura

Públicado em 

06 jul 2022 às 21:30
Sirleide Stinguel

Colunista

Sirleide Stinguel

Pantanal: Jove e Juma
PJove e Juma Crédito: Reprodução/TV Globo
A novela "Pantanal" aqueceu mais uma vez os telespectadores, e, dessa vez, com cenas quentes da primeira relação sexual do casal Juma (Alanis Guillen) e Jove (Jesuita Barbosa) em um rio. Um cenário erótico e tentador para muitas pessoas, principalmente aquelas que adoram se aventurar em locais diferentes. Mas preciso lhe informar que nem tudo são flores quando o assunto é sexo na água.
Seja no rio, lago, mar, piscina, hidromassagem, todos correm o risco de conter bactérias, que no momento do "vucu vucu" vão direto para dentro do corpo e podem levar a sérios problemas para a saúde íntima como, por exemplo, uma infecção urinária.
E falando da parte prazerosa, precisamos ter um cuidado extra na hora do ato em si. A lubrificação acaba indo por água abaixo e, mesmo molhados, a sensação é de estar tudo seco, podendo ainda machucar no atrito da pele com pele. E não se engane achando que na água não precisa de preservativo, pode ter transmissão de IST's (infecções sexualmente transmissíveis), sim, e até mesmo a possibilidade de gravidez.
Mas calma aí, que nem tudo está perdido... Vou listar umas dicas para te ajudar a viver essa experiência de forma prazerosa e segura:

Fantasia

Já que a água lava o lubrificante natural, vale usar um lubrificante insolúvel próprio para usar na água. Passe antes de se molhar.
Tenha em mão um bom preservativo e até indico o preservativo feminino, pelo fato do material ser mais resistente e proteger mais a mulher. Coloque antes de entrar na água.
Uma das posições que funcionam mais na água é um parceiro entrelaçar as pernas ao redor da cintura do outro, para ficar mais firme, ou dependendo do nível de água uma sentada no colo também.
Quem for se aventurar em locais abertos, procure regiões mais desertas. Se optar por piscinas e banheiras, escolha locais conhecidos e que tem boa fama sobre higienização. Muitos motéis têm selos de qualidade logo na entrada.
O combustível para essa aventura é o desejo, então sonhe, pesquise, fantasie, assista filmes inspiradores e se divirta.

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Sirleide Stinguel

Sirleide Stinguel é especialista em sexualidade humana, pós graduada em terapia sexual na saúde e educação. Graduanda em Psicologia.

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