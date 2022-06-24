Vamos falar sobre sexo? Sexóloga Sirleide Stinguel estreia coluna em "HZ"

Sexóloga capixaba Sirleide Stinguel ganhará coluna semanal em "HZ" Crédito: Reprodução/Instagram @sirleidestinguel

Tirem as crianças da sala (ou melhor, de frente do PC, tablet, celular...), pois vamos falar de sexo. Afinal, como diz o sexólogo norte-americano Alfred Kinsey, "o único ato sexual não natural é o que você não pode executar".

Indo direto ao "ponto G" e sem rodeios, sexo e sexualidade vão ser debatidos naturalmente (como o assunto deve ser tratado) pela sexóloga capixaba Sirleide Stinguel em sua coluna semanal que estreia na próxima quarta-feira (29) em "HZ". O clima vai ficar pra lá de quente por aqui...

"A intenção é falar sobre sexualidade de uma forma bem clara, rebatendo tabus e preconceitos. O sexo, por si só, é considerado um tabu por muitas pessoas, basta fugir um pouquinho do tradicional, né?", questiona Sirleide, que é pós-graduada em Terapia Sexual na Saúde e Educação, além de estar concluindo a graduação em Psicologia.

"HZ", esperto, foi logo pedindo um spoiler da primeira coluna. "Vamos falar de um fetichismo que está em alta e que anda sendo debatido em 'Pantanal'", adianta a especialista, detalhando, também, outros temas que devem ser abordados, como dicas de brinquedinhos eróticos para apimentar a relação, swing, sexo anal, entre outros.

Um exemplo é a famosa Caixinha de Perguntas. "Recebemos muitas perguntas sobre o assunto em meu Instagram ", enfatiza Sirleide, dizendo vai responder às dúvidas de alguns seguidores.

TARAS

"Profissionalmente, não vejo problemas nenhum na prática. Normalmente, o homem aceita melhor essa fantasia. Algumas mulheres ainda têm uma visão romantizada do casamento e dos relacionamentos afetivos", detalha a especialista, que atua há cerca de sete anos como sexóloga.

Entre os assuntos a serem abordados na coluna, está o cuckold, fetiche em que maridos fantasiam ver suas mulheres com outros homens Crédito: Istock

Outra especialidade de Sirleide Stinguel é a Terapia Tântrica. Para começar, é importante deixar claro que o processo não é ato sexual, mas sim um conjunto de técnicas que, ao serem aplicadas, alteram a bioquímica e a percepção que temos do nosso corpo.