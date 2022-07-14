A ditadura do orgasmo e as disfunções sexuais que ela gera

Sexo, orgasmo Crédito: Shutterstock

Hoje vamos falar da ditadura do orgasmo. Antes de começar a falar desse assunto, eu gostaria de te dizer que eu acho muito importante e muito prazeroso ter orgasmo na relação, mas a questão que trago aqui para reflexão é quando isso vira uma perseguição e consequentemente disfunção sexual.

Se você parar para analisar o comportamento sexual dos últimos tempos, verá que a mulher começou a ser pressionada a gozar. Não só pela pessoa que está com ela na hora do ato mas dela própria, influenciada pela sociedade militante do sexo, com a frase escrita em baners que “a relação só foi satisfatória se teve um orgasmo”.

É muito bom quando o ciclo de resposta sexual é completo, mas a exigência de que ele siga esse passo a passo em todas as relações faz a mulher se enxergar como disfuncional (lembra da famosa palavra Frigida? Pois é). Ainda tem aquelas que se sentem mal por não oferecerem ao parceiro (a) um orgasmo e o outro (a), por sua vez, se sente incapaz por não fazer a mulher ter um orgasmo.

Essa afirmativa de que todos devem gozar em toda relação, faz o caminho todo, até ali, ser ignorado. Ou seja, a obsessão pelo orgasmo faz as pessoas perderem o melhor da festa, o prazer!

Se a pessoa adere a essa narrativa - de que o sexo só teve validade se tiver orgasmo -, o ato começa a ser limitado, tornando imperceptíveis outros fatores, sensoriais e psicológicos para o prazer.

A militância do orgasmo tem despertado ansiedades, depressão, baixa autoestima e outros, gerando o bloqueio da fase orgástica. Precisamos libertar o nosso sexo de regras para que o mesmo seja fluido e prazeroso. Vou te deixar umas dicas para se livrar dessa pressão.

Comunicação é tudo: comunicação aberta e clara com o parceiro, sobre desejos, medos e anseios, expectativas.



Autoconhecimento corporal: ele desfaz esse mito, nos provando que o corpo tem possibilidade orgástica sim, mas não é via de regra ter em todas as relações.



Fantasie sempre: pense, deseje, prepare o seu psicológico para o ato.



Pompoarismo: além da consciência corporal, te ajuda a fortalecer e aumentar o seu prazer.



Não se trata de “você tem que”, mas de “você pode se quiser ter". A consciência disso nos torna seres sexualmente livres e traz um olhar libertador para a sua sexualidade.