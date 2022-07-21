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Acusações de assédio sexual

Ricky Martin rompe silêncio sobre incesto com sobrinho, que retirou acusação

O cantor venceu um processo nesta quinta-feira (21) após um sobrinho retirar as acusações de assédio sexual durante uma audiência. Enfim, o cantor pôde dar sua declaração sobre o caso, na qual relatou como a situação o prejudicou
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Julho de 2022 às 20:35

Ricky Martin em ensaio para o EP
O cantor pôde dar sua declaração sobre o caso Crédito: Instagram/@rickymartin
O cantor Ricky Martin venceu um processo nesta quinta-feira (21) após um sobrinho retirar as acusações de assédio sexual durante uma audiência. Enfim, o cantor pôde dar sua declaração sobre o caso, na qual relatou como a situação o prejudicou.
"Faz quase quatro décadas que trabalho com o artista, sob os olhos do público, e nunca tive que lidar com algo tão doloroso como o que vivi nessas últimas semanas", diz ele olhando para câmera. "Fui vítima de uma mentira. Infelizmente, o ataque partiu de um familiar... Só desejo o melhor para ele, para que encontre a luz. Uma mentira pode causar muito dano. Prejudicou a mim, meu marido, meus filhos, meus pais, minha família".
Se perdesse o processo, agora arquivado, Martin poderia pegar até 50 anos de prisão. Segundo o site TMZ, o jovem retirou a acusação, o que deu a vitória ao ex-integrante do grupo Menudo.
"Eu não podia me defender porque havia um processo legal que eu tinha que seguir onde eu tinha que ficar em silêncio até poder falar com um juiz", continua Martin no vídeo. "Hoje foi o dia. Agora, é hora de me curar. Estou muito magoado. Encontrarei a paz, o silêncio necessário para voltar a ver a luz no fim do túnel, como sempre pude."
Uma fonte próxima ao artista ainda disse ao veículo que o juiz retirou a ordem de restrição temporária. "Assim como havíamos antecipado, a ordem de proteção temporária não foi estendida pelo tribunal. O acusador confirmou ao tribunal que sua decisão de arquivar o assunto foi apenas dele, sem qualquer influência ou pressão externa."
A fonte ainda disse que o acusador, no caso o sobrinho de Martin, estava satisfeito com sua representação legal no assunto, e ainda acrescentou que o cantor e sua equipe jurídica estão "felizes que o cliente viu a justiça feita e agora pode seguir em frente com sua vida e sua carreira".
Antes, o rapaz dizia ter se relacionado por sete meses com ex-integrante do grupo Menudo e que o cantor não teria aceitado bem o fim da relação. Segundo Dennis, Ricky teria o assediado com ligações e também rondando sua casa por dois meses. Ele também apontou que durante o namoro chegou a sofrer abusos físicos e psicológicos.

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