Deolane manda indireta para Caio Castro: 'Pagar jantar não é sustentar mulher'

Deolane manda indireta para Caio Castro Crédito: Reprodução/Instagram/@Deolanebezerra

"Se tá ruim 'para mim', imagina para quem pensa que pagar um jantar é sustentar uma mulher", escreveu a influenciadora no Twitter, sem citar o nome do ator. A postagem dela dividiu internautas que a defendem e outros que disseram que ela não soube interpretar o texto do ator.

Parte dos internautas defenderam que os homens devem pagar a conta porque as mulheres gastam muito para ficarem bonitas. "A realidade é que as meninas gastaram o dobro do valor do jantar para irem belíssimas", justificou uma pessoa. "A mulher não tem que se oferecer nunca a dividir, até porque estar ali sentada tem todo um custo: unhas, cabelos, looks, bolsa, sapato. Onde já se viu, né?", escreveu outra usuária da rede social.

Outro internauta concordou com Caio Castro e lembrou dos direitos iguais para que os homens não paguem a conta do restaurante sozinhos . "Ele não disse que não faz, ele falou da obrigação social de ter que fazer! E errado ele não está", justificou.

Um usuário da rede social afirmou que Deolane não sabe interpretar texto. "Uma pessoa que estudou anos e anos não sabe interpretar o que o cara disse é sacanagem ou tá se fazendo de maluca."

Enquanto um internauta rebateu com o mesmo argumento de Deolane de que que pagar a conta não é sustentar uma pessoa, mas ser cavalheiro. "Eu acredito que se você convida, você paga, mas eu sou cis gay e o mesmo não vale para um casal cis hétero. Existe uma coisa chamada cavalheirismo, se ele acha isso antiquado, então ele que deixe isso claro antes de sair com alguma mulher."

E pagar um jantar agora é sustentar uma pessoa? Eu acredito q se vc convida, vc paga, mas eu sou cis gay e o mesmo não vale pra um casal cis hétero. Existe uma coisa chamada cavalheirismo, se ele acha isso antiquado, então ele q deixe isso claro antes de sair com alguma mulher — Pedro (@opeuhunas) July 27, 2022

Uma pessoa que estudou anos e anos não sabe interpretar oq o cara disse é sacanagem né 🤣🤣🤣kkkkkk ou tá se fazendo de maluca — inst: @leonardo_fla10 🔴⚫ (@Souzacrf1895) July 27, 2022

Mas os direitos não são iguais? Uai gnt? Ele não disse que não faz, ele falou da obrigação social de ter que fazer! E errado ele não ta — Bento Schneider (@BentoSchneider) July 27, 2022