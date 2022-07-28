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Deolane manda indireta para Caio Castro: 'Pagar jantar não é sustentar mulher'

Ator afirmou que não gosta de sair com mulheres que não dividem a conta
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Julho de 2022 às 08:33

Deolane diz que a família é discriminada por vizinhos
Deolane manda indireta para Caio Castro Crédito: Reprodução/Instagram/@Deolanebezerra
Deolane Bezerra, 34, mandou uma indireta nesta quarta-feira (27) ao ator Caio Castro, 33, após ele assumir que não gosta da ideia de sair com uma mulher e ela não se oferecer para dividir a conta de um restaurante. Para o galã da Globo, arcar com todas as despesas não é uma obrigação.
"Se tá ruim 'para mim', imagina para quem pensa que pagar um jantar é sustentar uma mulher", escreveu a influenciadora no Twitter, sem citar o nome do ator. A postagem dela dividiu internautas que a defendem e outros que disseram que ela não soube interpretar o texto do ator.
Parte dos internautas defenderam que os homens devem pagar a conta porque as mulheres gastam muito para ficarem bonitas. "A realidade é que as meninas gastaram o dobro do valor do jantar para irem belíssimas", justificou uma pessoa. "A mulher não tem que se oferecer nunca a dividir, até porque estar ali sentada tem todo um custo: unhas, cabelos, looks, bolsa, sapato. Onde já se viu, né?", escreveu outra usuária da rede social.
Outro internauta concordou com Caio Castro e lembrou dos direitos iguais para que os homens não paguem a conta do restaurante sozinhos . "Ele não disse que não faz, ele falou da obrigação social de ter que fazer! E errado ele não está", justificou.
Um usuário da rede social afirmou que Deolane não sabe interpretar texto. "Uma pessoa que estudou anos e anos não sabe interpretar o que o cara disse é sacanagem ou tá se fazendo de maluca."
Enquanto um internauta rebateu com o mesmo argumento de Deolane de que que pagar a conta não é sustentar uma pessoa, mas ser cavalheiro. "Eu acredito que se você convida, você paga, mas eu sou cis gay e o mesmo não vale para um casal cis hétero. Existe uma coisa chamada cavalheirismo, se ele acha isso antiquado, então ele que deixe isso claro antes de sair com alguma mulher."

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