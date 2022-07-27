Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Podcast

Caio Castro revela que se incomoda em não dividir conta com uma parceira

Ator diz que não acha ser obrigação do homem arcar com a despesa de um encontro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Julho de 2022 às 08:11

Caio Castro
Caio Castro Crédito: REprodução @Caiocastro
Caio Castro, 33, surpreendeu os fãs ao revelar que se incomoda com uma das teorias sobre o cavalheirismo dos homens. O ator assumiu que não gosta da ideia de sair com uma mulher e ela não se oferecer para dividir a conta de um restaurante, por exemplo. Para o galã da Globo, arcar com todas as despesas não é uma obrigação
"Qual a diferença entre pagar a conta e ter [enfatiza] que pagar a conta? Me incomoda muito essa sensação de ter que sustentar, ter que pagar... Eu não tenho que fazer p***** nenhuma. Quando faço questão de chamar para jantar, vou ao banheiro e lá já pago a conta... A conta nem chega e está tudo resolvido. Agora, pediu a conta, não se mexeu e deixa como se eu tivesse esse papel? Não. Você não é minha filha", explicou ele.
Ele ainda se definiu na entrevista ao podcast Sua Brother como um "cara livre" . Ele disse também que mais sensível. "Eu sentia vergonha, às vezes, de me emocionar com alguma coisa, segurava choro em coisas simples: filme... Eu não tenho que ser durão, tenho que ser humano, tenho que tentar corrigir essas coisas que faziam e fazem mal para mim", admitiu Caio que logo completou:
"Tenho minhas fragilidades, tenho minhas inseguranças em alguns lugares, tenho vontade de chorar por coisa que triste, sim, e tenho vontade de chorar por outras coisas que são felizes (...) Hoje sou um cara muito livre. É transformador", concluiu Caio, que vai está escalado para interpretar Pablo na próxima novela de João Emanuel Carneiro, "Todas as Flores".

Veja Também

Ex-BBB é internada com vírus da catapora: 'Fortes dores pelo corpo'

Fátima diz por que sugeriu a troca da TV Globinho pelo Encontro na TV Globo

Giovanna Ewbank é impedida de viajar com filhos em aeroporto

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Caio Castro Famosos Podcast Redes Sociais
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial
Imagem de destaque
Claus, Abatti Abel e Wilton Sampaio serão os árbitros brasileiros na Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados