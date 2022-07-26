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Diagnosticada com herpes-zóster

Ex-BBB é internada com vírus da catapora: 'Fortes dores pelo corpo'

A apresentadora Fernanda Keulla foi diagnosticada com herpes-zóster, uma doença causada pelo vírus da catapora e assumiu que ficou assustada com os sintomas como "fortes dores pelo corpo e bolinhas na pele"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Julho de 2022 às 19:10

Fernanda Keulla venceu o BBB13 e hoje apresenta a Rede BBB, na internet
Fernanda Keulla continua internada há quase uma semana em um hospital na capital paulista Crédito: Instagram/@fernandakeulla
A apresentadora Fernanda Keulla, 36, usou as redes sociais nesta terça-feira (26) para contar que continua internada há quase uma semana em um hospital na capital paulista. A campeã do Big Brother Brasil 13 foi diagnosticada com herpes-zóster, uma doença causada pelo vírus da catapora e assumiu que ficou assustada com os sintomas como "fortes dores pelo corpo e bolinhas na pele".
Ela ainda contou sobre a doença. "A herpes zoster é causada pela reativação do vírus da varicela no organismo. A varicela é o vírus da catapora (que eu peguei na infância) que fica incubado no nervo. Devido a uma baixa imunidade do meu organismo, ansiedade, stress, esse vírus foi reativado e me causando fortes dores (insuportáveis) e bolhinhas na pele", explicou Fernanda.
Ela, que faz parte do elenco do programa Galera Esporte Clube, da Rede TV!, ainda não tem previsão de alta, mas já foi orientada a seguir as recomendações médicas contra a doença após sair do hospital. "Já são cinco dias internada e continuarei o tratamento em casa. Em nome de Jesus, já já estarei de volta", torce a apresentadora.

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