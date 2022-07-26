Após romance no "BBB", Paulo André comenta atual relação com Jade Picon

Paulo André diz que relacionamento com Jade Picon não deu certo Crédito: Globo/João Cotta

O público apoiou o relacionamento de Paulo André e Jade Picon fora do "BBB 22", mas ambos decidiram seguir solteiros, o que decepcionou muita gente.

Segundo o atleta capixaba, o fim do romance resultou em intriga entre os fãs, por motivação desconhecida por ele. "Não sei o que aconteceu. Fico triste, porque eu e ela não fizemos nada de errado um com o outro", disse, em participação no podcast PodDelas, no YouTube, na última segunda-feira, 25.

O ex-"BBB" definiu o romance como "intenso e muito maneiro", mas destacou a importância de respeitar a individualidade de ambos. "Ela tem a vida dela, e eu falei: 'pô, vamos com calma pra ver o que tá acontecendo aqui fora'. E aí acabou que não deu certo", comentou.

Ao fim do reality, eles ficaram novamente, mas atualmente a relação é apenas de amizade, conforme garantiu Paulo André. "Tá tudo certo. Nós somos amigos, a gente ficou lá dentro da casa. Depois do reality a gente se pegou também, a gente ficou. Mas ela seguiu a vida dela e eu a minha."