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Após romance no "BBB", Paulo André comenta atual relação com Jade Picon

Eles ficaram após o reality show global, mas decidiram seguir solteiros, o que chateou alguns fãs: "ela seguiu a vida dela e eu a minha"
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 26 de Julho de 2022 às 16:37

Entrevista com o 2º colocado: Paulo André Camilo
Paulo André diz que relacionamento com Jade Picon não deu certo Crédito: Globo/João Cotta
O público apoiou o relacionamento de Paulo André e Jade Picon fora do "BBB 22", mas ambos decidiram seguir solteiros, o que decepcionou muita gente.
Segundo o atleta capixaba, o fim do romance resultou em intriga entre os fãs, por motivação desconhecida por ele. "Não sei o que aconteceu. Fico triste, porque eu e ela não fizemos nada de errado um com o outro", disse, em participação no podcast PodDelas, no YouTube, na última segunda-feira, 25.
O ex-"BBB" definiu o romance como "intenso e muito maneiro", mas destacou a importância de respeitar a individualidade de ambos. "Ela tem a vida dela, e eu falei: 'pô, vamos com calma pra ver o que tá acontecendo aqui fora'. E aí acabou que não deu certo", comentou.
Ao fim do reality, eles ficaram novamente, mas atualmente a relação é apenas de amizade, conforme garantiu Paulo André. "Tá tudo certo. Nós somos amigos, a gente ficou lá dentro da casa. Depois do reality a gente se pegou também, a gente ficou. Mas ela seguiu a vida dela e eu a minha."
Embora entenda a expectativa criada pelo público, ele disse que a cobrança "é difícil". No entanto, isso não interfere na relação entre eles. "Por mais que as pessoas estivessem torcendo para a gente ficar junto, ela seguiu a vida dela, eu também a minha. E mesmo assim é muito legal porque a gente conseguiu manter a amizade", declarou o atleta.

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