Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Passa bem

MC Cabelinho desmaia em show após se jogar na plateia

O cantor precisou ser retirado, levado para o camarim e passa bem
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 25 de Julho de 2022 às 14:15

MC Cabelinho desmaiou durante show, mas afirma passar bem.
MC Cabelinho desmaiou durante show, mas afirma passar bem. Crédito: Reprodução/Instagram/@mccabelinho
Durante um show no Rio de Janeiro, neste final de semana, MC Cabelinho deixou todos preocupados após desmaiar. Tudo aconteceu quando o cantor decidiu se jogar na plateia, como já fez outras vezes, mas acabou caindo embaixo da multidão e perdendo a consciência.
Após um vídeo do momento circular pelas redes sociais, o MC usou seu Instagram para detalhar o ocorrido e informar que, apesar do susto, passa bem. "Tava fazendo o meu show na The Choice, eu inventei de pular no público. Como geral fala, como já fiz outras vezes, mas dessa vez deu ruim de verdade, mano. Eu comuniquei meus seguranças. Falei 'ó, vou pular, fica na atividade que eu vou pular no meio do público'. Quando eu pulei, esquece", iniciou o cantor nos Stories.
Cabelinho descreveu a situação como uma cena de terror: "Uma multidão ali, e eu não tava conseguindo subir de jeito nenhum. E tinha criança embaixo de mim, pedindo socorro. Eu estava tentando ajudar, mas estava precisando de ajuda também. E quem não sabia estava pulando em cima de nós, cantando junto. Mano, foi cena de terror ali".
Segundo o cantor, a situação acabou o deixando com falta de ar e, por isso, desmaiou. "Cheguei no camarim já zonzo com a equipe de bombeiro lá me ajudando. Mano... enfim, tô bem", tranquilizou.

Veja Também

Vera Fischer perde R$ 200 após ter carteira furtada e bolsa rasgada

'Não faço sexo há séculos' diz Elon Musk ao desmentir suposto affair

Guilherme de Pádua diz que viu a série sobre Daniella Perez: 'Totalmente parcial'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos funk Música Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Rafael Furlanetti, Karine Andrade, Bartira, Nelson Teixeira, Diego Barreto e Ana Carolina Nomura Barreto
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados