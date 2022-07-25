Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Belo Horizonte

Vera Fischer perde R$ 200 após ter carteira furtada e bolsa rasgada

A atriz, de 70 anos, passeava por uma feira no centro da capital mineira quando foi atacada por uma mulher, mas não se feriu
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Julho de 2022 às 14:06

A atriz Vera Fischer, 70, foi furtada enquanto passeava por uma feira em Belo Horizonte (MG). Ela perdeu R$ 200, alguns documentos e cartões. Fischer não se feriu.
Segundo informações da Polícia Militar de Minas Gerais, no domingo (24), Vera deu entrada em uma das sedes policiais para registrar o ocorrido. O furto aconteceu na altura do número 1500 da avenida Afonso Pena, no centro da capital mineira, por volta das 13h.
A atriz Vera Fischer
A atriz Vera Fischer Crédito: Reprodução/Instagram @verafischeroficial
Uma mulher que Vera não conseguiu identificar agiu rápido, rasgou a bolsa e levou a carteira com cartões, dinheiro, título de eleitor, CPF e identidade. A polícia trabalha para encontrar a autora do crime.
Vera Fischer estava na cidade para algumas apresentações de sua peça teatral "Quando eu for mãe quero amar desse jeito", que conta com ela, Mouhamed Harfouch e Larissa Maciel no elenco.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão
Imagem de destaque
Homem é morto em calçada de rodoviária em Pedro Canário no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados