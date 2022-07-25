Vera Fischer perde R$ 200 após ter carteira furtada e bolsa rasgada

A atriz Vera Fischer, 70, foi furtada enquanto passeava por uma feira em Belo Horizonte (MG). Ela perdeu R$ 200, alguns documentos e cartões. Fischer não se feriu.
Segundo informações da Polícia Militar de Minas Gerais, no domingo (24), Vera deu entrada em uma das sedes policiais para registrar o ocorrido. O furto aconteceu na altura do número 1500 da avenida Afonso Pena, no centro da capital mineira, por volta das 13h.
Uma mulher que Vera não conseguiu identificar agiu rápido, rasgou a bolsa e levou a carteira com cartões, dinheiro, título de eleitor, CPF e identidade. A polícia trabalha para encontrar a autora do crime.
Vera Fischer estava na cidade para algumas apresentações de sua peça teatral "Quando eu for mãe quero amar desse jeito", que conta com ela, Mouhamed Harfouch e Larissa Maciel no elenco.