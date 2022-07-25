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'Não faço sexo há séculos' diz Elon Musk ao desmentir suposto affair

Bilionário estaria se envolvendo com ex-mulher de co-fundador do Google
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Julho de 2022 às 13:22

Elon Musk desafia Putin valendo a Ucrânia
Elon Musk Crédito: Reuters/Folhapress
O bilionário Elon Musk, 51, está brincando com rumores de que ele estaria tendo um caso com Nicole Shanahan, ex-mulher de Sergey Brin, cofundador do Google e seu amigo de longa data. Para ele, as alegações eram "totalmente bizarras".
"Não faço sexo há séculos", continuou o fundador da SpaceX. "O divórcio de Nicole e Sergey não tem absolutamente nada a ver comigo", completou ele, segundo o jornal New York Post. "Tenho certeza de que Nicole e Sergey confirmariam isso. Falei com Sergey e Nicole sobre isso e eles dizem que a história não vem deles, então deve ser um caso de telefone quebrado, duas ou três camadas removidas."
O magnata ainda insistiu que sua amizade com Brin continua, e que só viu Shanahan "duas vezes em três anos, ambas com muitas outras pessoas por perto. Nós não estávamos romanticamente envolvidos de forma alguma".
Recentemente, o bilionário se tornou pai novamente. Segundo o site Business Insider ele deu as boas-vindas a gêmeos, fruto de um relacionamento com a executiva da empresa Neurolink, Shivon Zilis, 36, em novembro de 2021.
O site obteve documentos judiciais em que Musk e Zilis entraram com uma petição para mudar os nomes dos gêmeos a fim dos bebês terem "o sobrenome do pai e conter o sobrenome da mãe como parte do nome do meio".
A ordem teria sido aprovada por um juiz de Austin, em Texas, nos EUA, no mês de maio. Porém, os nomes das crianças continuam desconhecidos. Até o momento, Musk e Zilis não se pronunciaram sobre o assunto.

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