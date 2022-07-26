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  • Deputado bolsonarista aciona Aras contra Bebel Gilberto por pisar na bandeira do Brasil
Polêmica!

Deputado bolsonarista aciona Aras contra Bebel Gilberto por pisar na bandeira do Brasil

Cantora pisou em símbolo nacional durante um show nos Estados Unidos, e imagem ganhou repercussão nas redes sociais no último fim de semana
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Julho de 2022 às 16:50

O deputado federal bolsonarista Ubiratan Sanderson (PL), entrou com representação na Procuradoria-Geral da República contra Bebel Gilberto após a cantora pisar na bandeira nacional num show em julho deste ano.
Bebel Gilberto causou polêmica após pisar na bandeira do Brasil em um show
Bebel Gilberto causou polêmica após pisar na bandeira do Brasil em um show Crédito: Reprodução/ Instagram @bebelgilberto
O vídeo em que a artista pisa e dança em cima da bandeira do Brasil ganhou repercussão neste fim de semana após uma série de perfis bolsonaristas divulgarem o registro. O fato ocorreu na última terça-feira (19), durante um show da filha de João Gilberto e Miúcha.
A cantora recebeu de um fã um mastro com a bandeira durante a apresentação no Guild Theatre, na cidade de Menlo Park, na Califórnia. Ao pegar o objeto, a artista a pôs no chão e sambou sobre o símbolo nacional.
Na representação, que ainda não foi protocolada segundo a PGR, Sanderson caracteriza a artista como filha de João Gilberto e sobrinha de Chico Buarque e diz que "os gestos protagonizados pela representada também remetem ao movimento de quem usa o pavilhão nacional como pano de chão".
Ele evoca a lei 5.700, de 1971, para afirmar que o ato constitui contravenção penal passível de multa. De acordo com a lei, a cantora pode ser processada e, se condenada, terá de arcar com uma multa que pode chegar ao valor de R$ 4,4 mil. O Brasil não prevê pena de prisão para o caso de violação de um símbolo nacional.
Bebel Gilberto escreveu um post na noite do último sábado, no qual se desculpa e se diz arrependida por ter dado "de presente para a extrema-direita uma imagem com a qual poderiam destilar o seu ódio repugnante e o seu falso patriotismo".
"Essa gente que sequestrou os símbolos nacionais e corrói a democracia brasileira com o seu projeto autoritário de poder", escreveu ela. "Foi por esse motivo que soltei o nome do inominável no meu gesto impulsivo no palco."
Procurada, a assessoria de Bebel Gilberto não respondeu até a publicação da reportagem.

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