Bebel Gilberto pisa na bandeira do Brasil em show nos Estados Unidos

Bebel Gilberto causou polêmica após pisar na bandeira do Brasil em um show Crédito: Reprodução/ Instagram @bebelgilberto

Em turnê pelo Canadá e Estados Unidos, Bebel Gilberto protagonizou um momento polêmico no show que apresentou na última terça-feira (19), na Califórnia. Ao receber uma bandeira do Brasil de uma pessoa da plateia, a cantora a joga no chão e começa a sambar em cima. Os gestos também remetem ao movimento de quem está usando o pavilhão como pano de chão - pelas imagens, cabem as duas interpretações.

"Desculpe fazer isso. Mas... (acham que) eu estou feliz de ser brasileira ou não?", diz, em inglês. Ouvem-se alguns "Yes" e "No", além de assovios e berros vindos do público. Bebel então emenda cantando "Bananeira" e não fala mais no assunto.

O vídeo foi compartilhado por Mario Frias, ex-secretário de Cultura de Jair Bolsonaro. Na legenda, com erros de grafia e concordância, ele escreve: "Esta é Bebel Gilberto, filha do compositor João Gilberto, sobrinha de Chico Buarque. Vejam o q ela fez com a bandeira do Brasil recebida de um expectador (sic) em San Francisco (...). Essa gente não sente nada pelo Brasil. Gostam apenas de se beneficiar do que o povo pode lhes proporcionar."

Esta é Bebel Gilberto, filha do compositor João Gilberto, sobrinha de Chico Buarque. Vejam o q ela fez com a bandeira do Brasil recebida de um expectador em San Francisco.



Essa gente não sente nada pelo Brasil. Gostam apenas de se beneficiar do que o povo pode lhes proporcionar pic.twitter.com/MlhcDSZt9g — MarioFrias (@mfriasoficial) July 23, 2022