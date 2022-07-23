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Polêmica!

Bebel Gilberto pisa na bandeira do Brasil em show nos Estados Unidos

Vídeo, gravado na Califórnia, foi divulgado pelo ex-secretário Mario Frias: "Acham que estou orgulhosa de ser brasileira ou não?", indagou a cantora na gravação
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Julho de 2022 às 13:42

Bebel Gilberto causou polêmica após pisar na bandeira do Brasil em um show
Bebel Gilberto causou polêmica após pisar na bandeira do Brasil em um show Crédito: Reprodução/ Instagram @bebelgilberto
Em turnê pelo Canadá e Estados Unidos, Bebel Gilberto protagonizou um momento polêmico no show que apresentou na última terça-feira (19), na Califórnia. Ao receber uma bandeira do Brasil de uma pessoa da plateia, a cantora a joga no chão e começa a sambar em cima. Os gestos também remetem ao movimento de quem está usando o pavilhão como pano de chão - pelas imagens, cabem as duas interpretações.
"Desculpe fazer isso. Mas... (acham que) eu estou feliz de ser brasileira ou não?", diz, em inglês. Ouvem-se alguns "Yes" e "No", além de assovios e berros vindos do público. Bebel então emenda cantando "Bananeira" e não fala mais no assunto.
O vídeo foi compartilhado por Mario Frias, ex-secretário de Cultura de Jair Bolsonaro. Na legenda, com erros de grafia e concordância, ele escreve: "Esta é Bebel Gilberto, filha do compositor João Gilberto, sobrinha de Chico Buarque. Vejam o q ela fez com a bandeira do Brasil recebida de um expectador (sic) em San Francisco (...). Essa gente não sente nada pelo Brasil. Gostam apenas de se beneficiar do que o povo pode lhes proporcionar."
É uma menção de Frias à Lei Rouanet, mecanismo de captação de recursos criticado por ele e pelo bolsonarismo. A lei de incentivo à cultura, enfraquecida durante sua gestão, costuma ser classificada como "mamata" pelo ex-secretário que, no entanto, também recorreu a ela para montar uma peça. Reportagem da "Folha de S. Paulo" mostrou que tanto Frias quanto Regina Duarte, sua antecessora no cargo, fizeram uso do mecanismo que hoje atacam.

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