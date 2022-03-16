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Danilo Gentili posta cena de Mario Frias batendo em mulher e questiona censura

Humorista pergunta se sequência de 'Mutantes' deveria ser proibida, rebatendo ataques do secretário da Cultura
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 16 de Março de 2022 às 14:07

Danilo Gentili posta cena de Mario Frias batendo em mulher
Danilo Gentili posta cena de Mario Frias batendo em mulher Crédito: Adriano Vizoni/Folhapress
O humorista Danilo Gentili postou em seu Twitter nesta quarta uma cena da novela "Os Mutantes", da TV Record, na qual o personagem do então ator Mario Frias dá um tapa no rosto de uma mulher.
"Hein, você não tem medo do que eu possa fazer com você, não?", diz o personagem, antes de desferir o golpe. Na cena, ele segura um revólver.
"Bate, bater numa mulher algemada. Se eu tivesse desamarrada, eu ia te dar uma surra", responde a personagem que leva o tapa.
De forma irônica, o humorista sugere que a cena incentiva a agressão contra as mulheres, e pergunta se ela não deveria ser censurada.
O post é uma provocação de Gentili dirigida a Frias, o atual secretário especial da Cultura, que está estimulando uma cruzada contra o filme "Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola", adaptado de um livro de Gentili.
A comédia tem uma cena na qual o personagem interpretado por Fábio Porchat pede a dois garotos que o masturbem. Os meninos reagem com surpresa, negando o pedido. De acordo com o secretário da Cultura, a cena é pedófila e faz apologia ao abuso sexual infantil.
Gentili classificou como "censura" a atitude de Frias, e afirmou que talvez o próximo passo de secretário seja tentar prender Anthony Hopkins por homicídio e canibalismo. O ator interpreta Hannibal Lecter, um assassino canibal no longa "O Silêncio dos Inocentes".
"Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola" estreou nos cinemas em 2017 e nos serviços de streaming há algumas semanas. Depois das acusações de pedofilia por ícones bolsonaristas, o Ministério da Justiça tentou censurara a obra, determinando que as plataformas suspendessem sua exibição, numa medida considerada inconstitucional por advogados.
Em seguida, o ministério alterou a classificação indicativa do filme, de 14 para 18 anos.

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