Danilo Gentili posta cena de Mario Frias batendo em mulher e questiona censura

Danilo Gentili posta cena de Mario Frias batendo em mulher Crédito: Adriano Vizoni/Folhapress

O humorista Danilo Gentili postou em seu Twitter nesta quarta uma cena da novela "Os Mutantes", da TV Record, na qual o personagem do então ator Mario Frias dá um tapa no rosto de uma mulher.

"Hein, você não tem medo do que eu possa fazer com você, não?", diz o personagem, antes de desferir o golpe. Na cena, ele segura um revólver.

"Bate, bater numa mulher algemada. Se eu tivesse desamarrada, eu ia te dar uma surra", responde a personagem que leva o tapa.

Que cena horrível que incentiva a agressão contra as mulheres.



Isso passou em TV aberta?

E se uma criança assiste?



Nossa…

Deveríamos censurar? pic.twitter.com/2kR8YfBOEs — Danilo Gentili 🇺🇦 (@DaniloGentili) March 15, 2022

De forma irônica, o humorista sugere que a cena incentiva a agressão contra as mulheres, e pergunta se ela não deveria ser censurada.

O post é uma provocação de Gentili dirigida a Frias, o atual secretário especial da Cultura, que está estimulando uma cruzada contra o filme "Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola", adaptado de um livro de Gentili.

A comédia tem uma cena na qual o personagem interpretado por Fábio Porchat pede a dois garotos que o masturbem. Os meninos reagem com surpresa, negando o pedido. De acordo com o secretário da Cultura, a cena é pedófila e faz apologia ao abuso sexual infantil.

Gentili classificou como "censura" a atitude de Frias, e afirmou que talvez o próximo passo de secretário seja tentar prender Anthony Hopkins por homicídio e canibalismo. O ator interpreta Hannibal Lecter, um assassino canibal no longa "O Silêncio dos Inocentes".

"Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola" estreou nos cinemas em 2017 e nos serviços de streaming há algumas semanas. Depois das acusações de pedofilia por ícones bolsonaristas, o Ministério da Justiça tentou censurara a obra, determinando que as plataformas suspendessem sua exibição, numa medida considerada inconstitucional por advogados.