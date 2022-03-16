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Daniel Radcliffe diz que somos sortudos por ver Channing Tatum nu em novo filme

A declaração de Radcliffe foi dada em uma entrevista ao programa norte-americano Entertainment Tonight
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 16 de Março de 2022 às 10:20

Daniel Radcliffe diz que somos sortudos por ver Channing Tatum nu em filme
Daniel Radcliffe diz que somos sortudos por ver Channing Tatum nu em filme Crédito: Honopix/Folhapress/FramePhoto/Folhapress
Daniel Radcliffe, 32, disse que "todos devemos ser muito sortudos" por poder assistir à cena de nudez do ator Channing Tatum, 41, em "Cidade Perdida". O filme, que tem os dois atores no elenco e previsão para estrear no Brasil em abril, fala sobre uma autora de livros de aventura que é sequestrada e obrigada a levar um bilionário a um tesouro perdido.
A declaração de Radcliffe foi dada em uma entrevista ao programa norte-americano Entertainment Tonight no SXSW Film Festival, evento em que o filme foi lançado. Na fala, o ator se refere a uma cena em que a personagem de Sandra Bullock, 57, precisa tirar sanguessugas do corpo nu de Tatum.
"Eu não estava lá para aquela cena naquele dia, mas ouvi muito sobre ela, e acredito que foi o primeiro dia de [gravações do] Channing no filme em que ele simplesmente teve que ficar nu", disse. "Uma saudação de ator tradicional", brincou.
Quando questionado sobre se ele fecharia os olhos durante a cena de nudez de Tatum, ele acrescentou: "Não! Deus, todos nós devemos ser muito sortudos por poder olhar para o corpo nu de Channing Tatum."
Em vídeo promocional, Tatum também comentou a cena: "Andar para o set com um monte de sanguessugas super coladas na minha bunda e não ter conhecido antes todo mundo foi tipo 'Ok, eu vou ficar pelado, meu nome é Chan hoje'. [...] Ter a Sandra Bullock tendo, tipo, um monólogo de duas páginas com uma certa parte do meu corpo...", brincou
Bullock complementou: "Você tem que realmente gostar da pessoa e se sentir seguro com ela. Não houve estranheza".
Na estreia do filme, que chega aos cinemas norte-americanos no próximo dia 25 de março, outra revelação foi feita: Sandra Bullock anunciou que daria um tempo na indústria cinematográfica após esse filme e tiraria um tempo para "ser mãe".
"Eu adoraria [continuar fazendo isso] quando terminar de ser mãe. Voltarei a fazer isso. Não sei quando. Provavelmente quando forem adolescentes, consolidados os 16 ou 17 anos de idade".
A informação foi dada pelo site norte-americano Fox News, que também disse que Bullock reforçou o desejo de dar uma pausa no trabalho mais de uma vez.

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