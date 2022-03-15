Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Emocionante

Débora Nascimento se emociona ao conhecer filho de Thaila Ayala

"A emoção de conhecer um grande amor, o antigo, o novo, o de sempre, para sempre", publicou Débora
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 15 de Março de 2022 às 08:40

Débora Nascimento se emociona ao conhecer filho de Thaila Ayala
Débora Nascimento se emociona ao conhecer filho de Thaila Ayala Crédito: Mathilde Missioneiro (F)/Folhapress
As atrizes Thaila Ayala e Débora Nascimento aproveitaram o final de semana para reunir as famílias. Amigas de longa data, Débora ainda não conhecia Francisco, filho de Thaila e Renato Góes. O encontro rendeu uma dose de lágrimas e as atrizes publicaram registros do momento.
"A emoção de conhecer um grande amor, o antigo, o novo, o de sempre, para sempre", publicou Débora em seu Instagram.
Thaila ainda comemorou ter amigas com tanto para ensinar ao bebezinho de três meses. "Francisco conheceu titia Débora Nascimento e titia Sandra Santos. Tão mágico esse momento te apresentar nossa cria pra amigas tão importantes e com tanta história pra contar pro meu pequeno."

Veja Também

Arthur Aguiar é considerado o mais manipulador pelos colegas do "BBB"

Whindersson Nunes programa novo leilão após ajudar famílias na Bahia

Em novo programa, Monica Iozzi mostra a importância de se falar sobre política

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

debora nascimento Famosos thaila ayala
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha
Sérgio Mello, Ricardo Ferraço e Francisco Carvalho
Timenow comemora 30 anos com festa badalada em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados