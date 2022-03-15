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Jogo da Discórdia

Arthur Aguiar é considerado o mais manipulador pelos colegas do "BBB"

Já Lucas foi considerado traidor por três de seus oponentes de jogo. As opções disponibilizadas pela produção eram manipulador(a), traidor(a) ou medroso(a)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Março de 2022 às 08:34

Arthur Aguiar é considerado o mais manipulador no Jogo da Discórdia
Arthur Aguiar é considerado o mais manipulador no Jogo da Discórdia Crédito: Reprodução/Globo
A edição desta segunda-feira (14) do BBB 22 (Globo) contou com mais uma edição do jogo da discórdia. Desta vez, a dinâmica proposta aos participantes era o jogo das flechas, nas quais eles precisavam escolher uma flecha com um adjetivo e espetar nos avatares dos colegas.
As opções disponibilizadas pela produção eram manipulador(a), traidor(a) ou medroso(a). A primeira foi, de longe, a mais escolhida pelos participantes. Dos 13 confinados, 8 escolheram essa palavra.
E o participante mais flechado com essa palavra foi Arthur Aguiar. Ele foi citado como manipulador por quatro colegas: Eslovênia, Laís, Linn da Quebrada e Natália.
Quem mais se aproximou desse número de flechas foi Lucas, que recebeu três vezes o adjetivo traidor. Ele foi considerado assim por Arthur, Paulo André e Pedro Scooby.
Os demais participantes levaram flechadas mais esparsas. Lina e Scooby também foram considerados manipuladores. Já Eliezer e Jessilane trocaram flechas de medrosos.

VEJA COMO FOI O JOGO DA DISCÓRDIA

  • Pedro Scooby considerou Lucas traidor
  • Gustavo considerou Linn da Quebrada manipuladora
  • Vinícius considerou Gustavo manipulador
  • Jessilane considerou Pedro Scooby manipulador
  • Eslovênia considerou Arthur Aguiar manipulador
  • Laís considerou Arthur Aguiar manipulador
  • Arthur Aguiar considerou Lucas traidor
  • Linn da Quebrada considerou Arthur Aguiar manipulador
  • Lucas considerou Eliezer medroso
  • Douglas Silva considerou Linn da Quebrada manipuladora
  • Paulo André considerou Lucas traidor
  • Natália considerou Arthur Aguiar manipulador
  • Eliezer considerou Jessilane medrosa

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