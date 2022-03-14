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Saúde

Ana Beatriz Nogueira realiza cirurgia e retira tumor no pulmão

Atriz descobriu câncer em estágio inicial ao fazer tomografia por conta de uma gripe
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 14 de Março de 2022 às 17:13

Ana Beatriz Nogueira vive Elenice, em
Ana Beatriz Nogueira vive Elenice, em "Um Lugar ao Sol" Crédito: Rede Globo
Após descobrir que estava com câncer no pulmão, Ana Beatriz Nogueira passou por uma cirurgia na última quinta-feira, dia 10, para a retirada total do tumor. O procedimento foi feito com sucesso. Ao Estadão, a assessoria da atriz disse que ela está se recuperando bem e segue sendo acompanhada por médicos.
Ana descobriu o tumor ainda em estágio inicial após realizar uma tomografia por conta de uma contaminação com o vírus Influenza (gripe). A descoberta precoce possibilitou que o tumor fosse retirado sem a necessidade de quimioterapia. Ana está no ar na novela Um Lugar ao Sol e, em maio, inicia as gravações de Olho por Olho.

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