Ana Beatriz Nogueira descobre câncer no pulmão

A atriz Ana Beatriz Nogueira como Elenice, de "Um Lugar ao Sol" Crédito: Fabio Rocha/Globo

Ana Beatriz Nogueira trava uma nova luta em sua vida. Após conviver com a esclerose múltipla há 12 anos, a atriz agora descobriu um câncer no pulmão.

Segundo a colunista Patrícia Kogut, a descoberta ocorreu ao realizar uma tomografia agendada após ela ter contraído influenza. De acordo com a publicação, a atriz de "Um lugar ao Sol" tem um pequeno tumor no pulmão e sua doença está em estágio inicial.

Kogut informa que Beatriz deve realizar uma operação em breve para voltar ao trabalho em maio, gravando a novela "Olho por Olho".