Ana Beatriz Nogueira descobre câncer no pulmão

Ana Beatriz Nogueira trava uma nova luta em sua vida. Após conviver com a esclerose múltipla há 12 anos, a atriz agora descobriu um câncer no pulmão.
Segundo a colunista Patrícia Kogut, a descoberta ocorreu ao realizar uma tomografia agendada após ela ter contraído influenza. De acordo com a publicação, a atriz de "Um lugar ao Sol" tem um pequeno tumor no pulmão e sua doença está em estágio inicial.
Kogut informa que Beatriz deve realizar uma operação em breve para voltar ao trabalho em maio, gravando a novela "Olho por Olho".
No início deste ano, a atriz falou com o "O Globo" sobre a esclerose múltipla. "As pessoas se assustam com o nome, mas esclerose quer dizer inflamação. É uma doença cognitiva, mas sou obediente no tratamento. Depois de surtos cognitivos iniciais, nesses 12 anos não tive nada".