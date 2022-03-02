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Saúde

Ana Beatriz Nogueira descobre câncer no pulmão

Segundo Patrícia Kogut, a atriz passará por cirurgia para retirada do tumor em estágio inicial
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 02 de Março de 2022 às 10:53

A atriz Ana Beatriz Nogueira como Elenice, de
A atriz Ana Beatriz Nogueira como Elenice, de "Um Lugar ao Sol" Crédito: Fabio Rocha/Globo
Ana Beatriz Nogueira trava uma nova luta em sua vida. Após conviver com a esclerose múltipla há 12 anos, a atriz agora descobriu um câncer no pulmão.
Segundo a colunista Patrícia Kogut, a descoberta ocorreu ao realizar uma tomografia agendada após ela ter contraído influenza. De acordo com a publicação, a atriz de "Um lugar ao Sol" tem um pequeno tumor no pulmão e sua doença está em estágio inicial.
Kogut informa que Beatriz deve realizar uma operação em breve para voltar ao trabalho em maio, gravando a novela "Olho por Olho".
No início deste ano, a atriz falou com o "O Globo" sobre a esclerose múltipla. "As pessoas se assustam com o nome, mas esclerose quer dizer inflamação. É uma doença cognitiva, mas sou obediente no tratamento. Depois de surtos cognitivos iniciais, nesses 12 anos não tive nada".

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