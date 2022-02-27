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Juliette diminui prótese de mama e reclama de dores: 'Não recomendo'

'Só faça se realmente precisar', diz cantora e vencedora do "BBB 21". Juliette aproveitou o Carnaval para trocar a prótese de silicone nos seios
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Fevereiro de 2022 às 11:07

Juliette Freire deu um carro de presente para o irmão
Juliette Freire aproveitou o Carnaval para trocar a prótese de silicone nos seios Crédito: Reprodução/Instagram @juliette
A cantora Juliette, 32, aproveitou o Carnaval para trocar a prótese de silicone nos seios. Em vídeos publicados no Stories do Instagram neste sábado (26), a vencedora do BBB 21 disse que desejava realizar o procedimento havia cerca de oito anos.
"Troquei a prótese de mama, faz tempo que eu falo para vocês que quero trocar. Diminui um pouquinho só. Deu tudo certo, agora estou me recuperando", afirmou.
Juliette também contou sentir dores no pós-operatório. "Dói muito, muito, muito, não recomendo, só se você realmente precisar. É dor demais, tinha esquecido e relembrei agora."
Após vencer o BBB, Juliette se lançou com cantora no ano passado. "Eu quero tocar as pessoas de alguma forma e me sentir feliz e leve nessa trajetória que é tão cobrada e tão difícil mesmo. Não é fácil", afirmou ela em 2021 sobre a nova carreira.
"Dentro do Big Brother, a música me resgatava o tempo inteiro. Eu falava através dela. E eu só vou seguir sendo quem eu sou, falando através dela", completou Juliette.

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