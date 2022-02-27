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BBB 22

Douglas Silva admite que estava com medo de entrar no "BBB 22"

Ator fez declaração durante conversa com Paulo André e Gustavo no quarto do líder
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 27 de Fevereiro de 2022 às 09:47

Douglas Silva com a filha Maria Flor
Douglas Silva com a filha Maria Flor Crédito: Reprodução/Instagram/@dsilvaoficial
Durante conversa com Gustavo e Paulo André no quarto do líder, no programa televisivo Big Brother Brasil 22, Douglas Silva confessou que estava com medo de entrar no reality show da TV Globo. O ator falou sobre o quanto a relação com a mulher e as filhas pesou na hora da decisão sobre o convite para participar do programa.
"Engraçado, eu tinha o maior medão de entrar aqui, do que poderia acontecer, quais seriam minhas reações", desabafou DG, como é chamado no BBB 22.
Apesar do receio de participar do reality, o ator refletiu: "Eu tinha mais medo das minhas reações com as coisas, mas eu falei: 'Cara, isso não é um bicho de sete cabeças'. É difícil, ainda mais na minha condição de pai, de marido, provedor da família estar longe. Lá fora a minha família não funciona financeiramente sem mim, entendeu?"
E acrescentou: "Então eu fico preocupado, porque isso é um dos pilares."
Em diversos momentos do programa, sobretudo quando acaba uma prova do líder, por exemplo, Douglas Silva faz o símbolo do coração com as mãos e grita "beijo, Morena, beijo, Maria Flor".
Douglas Silva e Carolina Samarão são pais de Maria Flor, de 10 anos, e Morena, de 1.

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