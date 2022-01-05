"Vi a urgência de não perder tempo com bobagem", diz Ana Beatriz Nogueira sobre esclerose

Sucesso na novela "Um Lugar ao Sol" (Rede Globo), como a trambiqueira Elenice, a atriz Ana Beatriz Nogueira, 54, recebeu há 12 anos o diagnóstico de esclerose múltipla. Inicialmente, ela afirmou que sofreu por causa da falta de informação sobre a doença.

"Até entender que berimbau não é flauta, você sofre (...) As pessoas se assustam com o nome, mas esclerose quer dizer inflamação. É uma doença cognitiva, mas sou obediente no tratamento. Depois de surtos cognitivos iniciais, nesses 12 anos não tive nada", disse Nogueira, em entrevista ao jornal O Globo.

A atriz acrescentou que receber o diagnóstico a fez mudar a forma como enxerga a vida. "Fiquei mais rápida. Me trouxe uma urgência de não perder tempo com bobagem", afirmou ela que tem uma forma branda de esclerose.

Ana Beatriz Nogueira vive Elenice, em "Um Lugar ao Sol" Crédito: Rede Globo

Na entrevista, Ana Beatriz Nogueira também falou sobre a amizade com Lícia Manzo, autora de "Um Lugar ao Sol", e a quem a atriz atribui o sucesso de Elenice. "Está tudo ali (no texto dela)", disse.

Nogueira recordou que elas são amigas desde a adolescência. "A gente sempre teve um sonho secreto de ser fitness. Lembro que, com uns 17 anos, a gente ia de fusquinha para a Barra da Tijuca (Rio de Janeiro), de manhã, com aquele projeto de ser saúde, nadar no mar, pegar sol. Esses projetos duravam duas semanas (risos). Somos amigas até hoje", afirmou.