Boninho ironiza "lista de desistentes" do "BBB 22"

Sempre quando se aproxima a data de estreia do "Big Brother Brasil", na TV Globo, uma série de especulações sobre o programa invade a internet. O assunto mais comentado, normalmente, é a lista de participantes do reality show. Algumas personalidades deixam o suspense no ar e outras descartam convites que teriam sido feitos.

O diretor Boninho ironiza especulações sobre elenco do "BBB 22" Crédito: Rede Globo

Boninho, diretor do "BBB", tem publicado spoilers nas redes sociais sobre a nova edição do programa. Desta vez, ele teve de usar o Instagram para desmentir um boato. "Lista de quem está eu até entendo as apostas. Agora, lista de quem estava e desistiu? Dá um tempo, fake news!", escreveu na legenda das imagens.

Há algumas semanas, o tema dos participantes ganhou polêmica. Isso porque o ator Ícaro Silva criticou o "Big Brother Brasil" e o ex-apresentador, Tiago Leifert, ficou na defensiva.