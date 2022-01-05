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Reality show global

Boninho ironiza "lista de desistentes" do "BBB 22"

Diretor do "Big Brother Brasil" desmente boato nas redes sociais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 14:42

Sempre quando se aproxima a data de estreia do "Big Brother Brasil", na TV Globo, uma série de especulações sobre o programa invade a internet. O assunto mais comentado, normalmente, é a lista de participantes do reality show. Algumas personalidades deixam o suspense no ar e outras descartam convites que teriam sido feitos.
O diretor Boninho ironiza especulações sobre elenco do BBB 22
O diretor Boninho ironiza especulações sobre elenco do "BBB 22" Crédito: Rede Globo
Boninho, diretor do "BBB", tem publicado spoilers nas redes sociais sobre a nova edição do programa. Desta vez, ele teve de usar o Instagram para desmentir um boato. "Lista de quem está eu até entendo as apostas. Agora, lista de quem estava e desistiu? Dá um tempo, fake news!", escreveu na legenda das imagens.
Há algumas semanas, o tema dos participantes ganhou polêmica. Isso porque o ator Ícaro Silva criticou o "Big Brother Brasil" e o ex-apresentador, Tiago Leifert, ficou na defensiva.
O novo apresentador do "BBB 22" é Tadeu Schmidt, que comandava o "Fantástico" ao lado de Poliana Abritta. O reality show estreia na TV Globo no dia 17 de janeiro.

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