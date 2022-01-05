Anitta reage a cover de capixaba em vídeo para a "Glamour" americana

Anitta reage a cover da cantora capixaba Lívia Simão em vídeo para a revista Glamour Crédito: Glamour/YouTube

Anitta segue conquistando visibilidade internacional. Após assinar contrato com a Sony, a cantora apareceu num quadro da revista Glamour americana em que artistas reagem a covers de seus fãs. Entre os convidados está a capixaba Lívia Simão, de Cachoeiro de Itapemirim.

Nomes como Billie Eilish, BTS e Shawn Mendes já participaram da dinâmica publicada no canal da revista no YouTube. A capixaba fez um cover de "Me Gusta", em que coloca uma letra autoral e recebeu diversos elogios da Girl From Rio.

"Antes de tudo, eu amo quando as pessoas mudam toda a canção, tipo novos instrumentais, tudo. Amei! Ela fez a própria versão em português", disse Anitta no vídeo.

Na sequência, Lívia aparece emocionada com a cantora reagindo ao seu vídeo. E Anitta seguem em elogios. "Eu já amei o fato que é como uma nova versão como R&B e diferentes instrumentais. Então, ela veio com o português. É incrível. Eu realmente não me importo quando pessoas mudam as minhas letras e fazem tudo isso com a música. Eu acho que é arte e este é o motivo que nós fazemos música para pessoas que viajam no seu próprio ambiente, suas próprias vibes e fazem o que elas querem. Eu amei. Obrigada", disse a carioca, tirando lágrimas da capixaba.

Anitta brinca ainda dizendo que se o produtor for Lívia, ela deve continuar fazendo isso pois fico ótimo.

"Eu não tenho palavras para poder explicar a minha alegria ao receber esse convite internacional da Glamour e me deparar com a @anitta falando isso tudo pra mim. Elogiando meu trabalho, minha musicalidade….isso não tem preço, e foi a resposta para diversas situações que já passei na minha carreira", disse Lívia nas redes sociais.

Segundo a capixaba, "foi um mix de bons sentimentos. E, no vídeo original, ela (Anitta) falou muito mais, me chamava pelo nome, elogiou minha voz, ahh como eu me emocionei".

Lívia, que já se apresentou no "Canta Comigo", da RecordTV, e batalha desde cedo num espaço ao sol, conta que chegou a criar um grupo num aplicativo para "conversar" com a Anitta, meio que já desejando esse encontro.

"Em pensar que, no início de 2021, eu criei um grupo comigo mesma e a “Anitta”, e ficava lá conversando com “ela” sobre estratégias artísticas e desejos de carreira. E não é que a Lei da Atração me atendeu. Agora quero conhecê-la pessoalmente!", finaliza Simão, que ainda agradeceu bastante o presente recebido já em 2022.

LÍVIA SIMÃO

A capixaba Lívia Simão aposta no pop e em suas misturas. Formada em Fisioterapia, Lívia também chegou a atuar na área, mas descobriu que sua onda era mesmo a cena artística com o passar dos anos e as experiências que foi tendo no showbiz.

"Comecei muito nova, na escola ainda, participando de todos os projetos culturais e musicais. Cheguei a me apresentar no programa 'Canta Comigo', da Rede Record, o último que o Gugu Liberato apresentou. O legal é que sempre contei com o apoio dos meus familiares. Meu pai é um grande incentivador. Ele está contando as horas para pandemia passar e poder me acompanhar nos shows presenciais novamente", disse ao portal A Gazeta, em setembro do ano passado.