Anitta detona pai de Melody após liberar sua parte em "Faking Love": "Faz o teu trabalho"

Anitta no clipe de Girl From Rio Crédito: Reprodução/YouTube

Após a versão de Melody para "Faking Love" ser derrubada na internet e a jovem chorar nas redes sociais, Anitta foi nas redes explicar a situação e dizer que sua parte na música está liberada para uso. Porém, a Girl From Rio explica que a cantora precisa de autorização de mais 10 pessoas para que sua versão volte para as plataformas digitais e detonou o pai de Melody quanto a estratégia para fazer a música bombar.

No Twitter, Anitta disse que achou divertida a estratégia de marketing pra bombar a música e forçar a autorização, porém a internet não é terra sem lei e os direitos autorais existem. Ao iniciar a trend, a Malandra exaltou novamente o trabalho de Melody e ponderou que ela precisa tomar conta da carreira dela e não o pai.

"Hahahaha quando eu falo pra vocês que essa menina melody vai ser o próximo kikiki do Brasil voces não acreditam em mim hahaha. Mas também quando eu falo que ela precisa deixar eu cuidar da carreira dela pq o pai não é correto também não me escutam hahaha", iniciou Anitta, que explicou o processo de autorização.

"Acabaram de me mandar a versão (ótima) que a Melody fez de Faking Love. Mas, galera, música não é bagunça e Internet não é terra de ninguém quando se trata da propriedade de terceiros. É automático o algoritmo da minha gravadora derrubar automaticamente qualquer conteúdo postado que tenha a minha voz ou imagem e não seja autorizado previamente. Por isso, provavelmente os links subidos com minha voz e imagem caíram. Quanto a versão da música sem a minha voz... essa também precisa de autorização da editora (sony) ... que todo bom empresário sabe que não se faz por meio do Twitter, e sim entre as editoras por e-mails, ligações etc. Faking Love tem 11 donos. A autorização deve ser enviada formalmente (não pelo Twitter) para essas 11 (eu liberar a minha parte não significa que as outras pessoas vão liberar). E não tem como liberar algo do qual não se tem conhecimento".

Na sequência, a cantora continua puxando a orelha do pai da cantora teen. "Então, pai da melody, ADOREI a versão, achei divertida a estratégia de marketing pra bombar com meu nome e me forçar a autorizar (achei meio pânico na TV com a sandalia da humildade) mas a burocracia infelizmente (ou felizmente) ainda deve ser respeitada. Para proteger o direito dos artistas e suas criações", continua, Anitta.

A carioca ainda conta que a tática feita não é bem vista fora do Brasil. "Adorarei liberar a minha parte quando receber um pedido formal. Mas já aviso, para os outros pedidos, que essa tática que foi utilizada não é muito bem vista lá fora nesse tipo de negociação. Mil fake beijos", disse ela, encerrando a trend com um recado ao pai de Melody: "Então a # correta a ser usada seria #FazTeuTrabalhoPaiDaMelody e não #LiberaAnitta"

Então a # correta a ser usada seria #FazTeuTrabalhoPaiDaMelody e não #LiberaAnitta ??? — Anitta (@Anitta) December 22, 2021

O CASO

MC Melody lançou nos últimos dias uma versão de "Faking Love", música lançada por Anitta com participação de Saweetie, sem autorização de Anitta e seus produtores. Pouco tempo depois, a música foi retirada das plataformas digitais e a cantora teen foi nas redes sociais chorar. “Eu coloquei a voz dela, da Anitta, e eu coloquei um remix em cima, e a gravadora não quis deixar eu postar“, explicou aos prantos.

Melody ainda afirmou que fez o remix sem visar lucros, pois Anitta havia dito que gostara de “Assalto Perigoso“, versão da música "Positions", de Ariana Grande, que fez sucesso recentemente na voz da jovem.“Quando eu postei ontem, eles me mandaram um e-mail pedindo para eu apagar, pra não postar, e eu falei ‘não, eu super entendo’, e eu tentei tirar a voz dela, tentei tirar a imagem dela… Eles não deixaram do mesmo jeito“, disse Melody.

Anitta oq vc achou da atuação dela? pic.twitter.com/FEQSlmTdKJ — Iago ? (@gwellsooon) December 22, 2021