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Ranking

Anitta, BTS e Blackpink são os artistas mais citados no Twitter em 2021

Brasileiros também falaram muito sobre Marília Mendonça e Taylor Swift
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Dezembro de 2021 às 14:39

Anitta se apresenta em evento beneficente em Miami
Anitta está entre os artistas mais citados no Twitter em 2021 Crédito: Reprodução/Instagram/@anitta
O Twitter foi um dos espaços preferidos para reunir fãs de música em 2021, e a rede social calculou os assuntos, álbuns e artistas mais populares entre eles. Em retrospectiva divulgada nesta quinta-feira (9), Anitta apareceu como a cantora nacional mais mencionada no Brasil, seguida por Marília Mendonça, e teve o álbum mais falado do ano com "Girl From Rio".
Mas o posto de artista mais comentado pelos brasileiros ficou com os sul-coreanos do BTS, grupo de sete membros que é famoso por sua presença massiva nas redes sociais. Os meninos também tiveram o 3º álbum ("Map of the Soul: Persona") com mais menções no Twitter do Brasil, superados apenas por Anitta e por outro grupo de k-pop.
As quatro integrantes do Blackpink que ficaram com o 2º lugar na lista de álbuns mais comentados, com seu primeiro disco completo, o "The Album", além de ocupar a 3ª posição entre os artistas mais mencionados.
A cantora norte-americana Taylor Swift fez dobradinha entre os álbuns mais populares, com o relançamento "Red (Taylor's Version)" e o inédito "Folklore", além de ser a 6ª artista mais mencionada entre os brasileiros. O britânico Harry Styles, ex-One Direction que viveu um affair com a loira entre 2012 e 2013, foi o 5º artista mais falado na plataforma.
A rainha da sofrência também comprovou sua popularidade no país natal. Marília Mendonça, que morreu em acidente aéreo em 5 de novembro, foi a 8ª mais mencionada no Twitter, e uma das duas únicas brasileiras a figurar no top 10.
O resto do ranking foi preenchido por artistas sul-coreanos: Ateez, em 4º, Tomorrow X Together em 7º, Twice em 9º e Stray Kids em 10º. Entre os álbuns mais falados, apareceram Lady Gaga, o grupo feminino de k-pop Red Velvet, o cantor Luis Tomlinson, Demi Lovato, e Kanye West.
Confira as listas completas divulgadas pelo Twitter:
  • ARTISTAS MAIS MENCIONADOS NO TWITTER BRASILEIRO EM 2021

  • BTS (@BTS_twt)
  • Anitta (@Anitta)
  • BLACKPINK (@BLACKPINK)
  • ATEEZ (@ATEEZofficial)
  • Harry Styles (@Harry_Styles)
  • Taylor Swift (@taylorswift13)
  • TOMORROW X TOGETHER (@TXT_bighit)
  • Marília Mendonça (@MariliaMReal)
  • TWICE (@JYPETWICE)
  • Stray Kids (@Stray_Kids)

  • ÁLBUNS MAIS MENCIONADOS NO TWITTER BRASILEIRO EM 2021

  • Girl from Rio (Anitta)
  • The Album (Blackpink)
  • Map of the Soul: Persona (BTS)
  • Chromatica (Lady Gaga)
  • Red (Taylor's Version) (Taylor Swift)
  • The ReVe Festival: Day 1 (Red Velvet)
  • Walls (Louis Tomlinson)
  • Dancing With The Devil (Demi Lovato)
  • Folklore (Taylor Swift)
  • Donda (Kanye West)

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