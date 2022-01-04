Anitta anuncia contrato com a Sony Music Publishing

A cantora Anitta Crédito: Sony/Divulgação

Anitta dá mais um passo na sua carreira internacional. A cantora assinou um contrato de administração editorial a nível global com a Sony Music Publishing.

A Girl From Rio estará trabalhando diretamente com os times de executivos da Sony americana e também com a divisão Latina dos Estados Unidos, incluindo as Vice Presidentes Senior Amanda Hill and Katie Welle, além de Monica Jordan, Diretora Criativa da U.S. Latin.

“Estou super entusiasmada em juntar-me à família Sony Music Publishing e ansiosa para continuar promovendo minha música em escala global, com grandes expectativas em relação aos resultados dessa nova parceria!", disse Anitta.

Atualmente, a cantora está finalizando o seu esperado quinto álbum de estúdio - Girl From Rio – com os novos singles “Envolver” and “No Chão Novinha” ft. DJ Pedro Sampaio, lançados no fim de 2021.

A superstar brasileira leva o funk brasileiro para o grande público em todos os continentes. Seu single “Girl From Rio,” explodiu nos Estados Unidos atingindo o Top 40 das rádios americanas e o Top 30 na parada Billboard’s Pop Airplay, somando atualmente mais de 100 milhões de streams e e o vídeo ultrapassou 35 milhões de views no YouTube.

Além disso, ela participou em outros grande sucessos nas paradas através de colaborações com outros artistas em hits como “Faking Love” ft. Saweetie, “Me Gusta” ft. Cardi B e Myke Towers, “Tócame” ft. Arcangel e De La Ghetto, além de “Fuego” com DJ Snake and Sean Paul.