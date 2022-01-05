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Polêmica

Cantora da Mastruz com Leite diz ter sido abusada por músico enquanto dormia

"Segurando minha mão nas partes íntimas", disse Larissa Ferreira, afirmando que o integrante da banda aproveitou que ela e o marido dormiam para cometer o abuso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 13:31

Cantora da Mastruz com Leite, Larissa Ferreira diz ter sido abusada por músico enquanto dormia
Cantora da Mastruz com Leite, Larissa Ferreira diz ter sido abusada por músico enquanto dormia Crédito: Reprodução/Instagram
A vocalista da banda Mastruz com Leite, Larissa Ferreira, foi às redes sociais, nesta terça-feira (4), denunciar um abuso sexual sofrido na própria casa. A cantora de forró contou que dormia no quarto com o marido quando um integrante do grupo cometeu o ato.
"Senti uma pessoa tocando em mim, tocando no meu corpo, beijando meu rosto, me cheirando (...). Beijando o meu rosto, e com a minha mão, a pessoa estava segurando a minha mão nas partes íntimas dela. Este homem fez isso comigo. E eu deitada na minha cama, no meu quarto e meu marido do meu lado. A pessoa abusou de mim", disse a vocalista, sem revelar o nome do músico.
"Ninguém desconfiava dele, ele era uma pessoa calma, calada, mas o cara foi capaz de fazer isso. Já tomei todas as providências, falei com o empresário da banda. Eu fui assediada dentro da minha casa, ao lado do meu marido. Ninguém tem direito de tocar numa mulher se ela não deixar, se ela não quiser", desabafou ela em outro trecho do vídeo.
Em comunicado, a empresa que agencia a banda informou que já está tomando as medidas quanto ao músico e está providenciando apoio à cantora.

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O CASO

Segundo a cantora, ela e marido convidaram o colega para dormir na casa deles, em Fortaleza, após os três conversarem e beberem cerveja juntos. Ele dormiu na rede da filha dela, que fica ao lado da cama do casal, e, num determinado momento da noite, começou a acariciá-la e colocar a mão dela nas partes íntimas dele.
Larissa disse que a primeira reação que teve foi se mexer. "Eu fiquei de olhos fechados, não fiz alarme só dei um solavanco nele para que se afastasse e ele saiu de perto. Eu sabia que se eu fizesse alarme, o Jean iria matar aquele homem aqui dentro de casa", disse.
A cantora revela que a situação desencadeou uma crise de ansiedade a agora ela passou a tomar remédios. Ela demorou cerca de uma semana para revelar o ocorrido ao marido e amigas. "Fiquei com crise de ansiedade. Eu não iria ficar bem estando no mesmo ambiente que esse homem. Foi uma semana convivendo com esse homem na banda. Mas eu precisava falar para meu marido. No dia de viajar para o próximo show eu decidi falar para o meu companheiro", disse.
Larissa aproveita para alertar mulheres para terem cuidado com quem recebem em suas casas. A cantora também disse que entrou em contato com o empresário da banda. O Mastruz com Leite emitiu nota se solidarizando com Larissa e repudiando qualquer forma de abuso contra mulheres.

NOTA MASTRUZ COM LEITE

"Nós da Banda Mastruz com Leite nos solidarizamos à nossa cantora Larissa Ferreira, que relatou em suas redes sociais ter sofrido assédio em sua casa, por outro integrante da banda. A empresa já está tomando as medidas quanto ao músico e está providenciando apoio à cantora, que está fragilizada, mas acolhida pela família e amigos. A Banda Mastruz com Leite reforça que repudia toda e qualquer forma de abuso contra mulheres, seja físico, psicológico ou sexual. Seguimos dando assistência e oferecendo suporte para a Larissa".

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