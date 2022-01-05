Tico Santa Cruz testa positivo para Covid-19 e adia show em Piúma

Tico Santa Cruz testou positivo para Covid-19 Crédito: Instagram/@ticostacruz

Mais um show é cancelado no Espírito Santo por conta da Covid-19. Depois de Wesley Safadão Israel e Rodolffo , chegou a vez de Tico Santa Cruz. O cantor fez um pronunciamento nas redes sociais informando sobre a doença e que o show marcado para quinta-feira (6), em Piúma, terá que ser adiado.

"No dia 1º de janeiro, eu comecei a me sentir mal, tendo algumas dores no corpo e também muito cansaço e um pouco de coriza. Esperei três dias, fiz o teste hoje (4 de janeiro) e meu teste de covid-19 deu positivo. Então, venho através desta mensagem avisar para vocês. Quem, por acaso, teve algum contato comigo nesse meio tempo, embora eu use máscara e álcool em gel, recomendo que faça o teste. Infelizmente vou ter que adiar o show do dia 6, que aconteceria em Piúma, no Espírito Santo. O show vai ser adiado, em breve passaremos as datas novas", disse Tico, que já tomou as duas doses da vacina.

O músico, que gravou o comunicado saindo do posto de saúde, continua o vídeo explicando que está com sintomas leves e ficará 10 dias em isolamento. "São 10 dias de isolamento e a vida segue. Estou com sintomas leves, cansado, bem cansado e minha voz também não está boa. Então, vou tomar os cuidados devidos. Estou no posto ainda, acabei de sair do posto com o resultado", disse.

O cantor termina o vídeo informando sobre a importância da vacinação. "Espero que vocês estejam bem, se cuidem, tomem as vacinas. Tenho certeza que se não tivesse tomado as duas vacinas, seria muito mais grave o meu quadro porque mesmo com as vacinas eu me senti bem cansado e com bastante dor no corpo. Então, se cuidem. Em breve, divulgo novas datas para este show que ia rolar no ES".

Nesta quarta-feira (5), Tico informou pelas redes sociais que acordou bem melhor. "Acordei bem, já sem nenhum mal estar, dor ou qualquer incômodo. Acredito que isso seja fruto da vacina, que me protegeu contra o desenvolvimento de um quadro perigoso", disse.

TROCA OU REEMBOLSO

Tico Santa Cruz se apresentaria no projeto Praiero Club, realizado no Spaço 1, em Piúma, nesta quinta-feira (6). A produção publicou nas redes sociais que irá entrar em contato com quem adquiriu o ingresso on-line para devolução ou substituição para um novo dia do projeto. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (28) 99982-1982 (celular ou WhatsApp).