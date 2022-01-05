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Deu ruim

Israel e Rodolffo adiam três shows no ES por causa da Covid-19

O cantor Israel e membros da equipe testaram positivo para o vírus. Produtores locais aguardam novas datas e se movimentam para possível reembolso
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 09:58

A dupla Israel e Rodolffo
A dupla Israel e Rodolffo teria três shows no ES, nos dias 7 e 8 de janeiro Crédito: Divulgação
A dupla Israel e Rodolffo adiou os três shows que teriam no Espírito Santo no próximo fim de semana. Segundo nota publicada nas redes sociais, o motivo é que Israel e integrantes da equipe testaram positivo para a Covid-19.
"Todos cumprem isolamento em casa com sintomas leves. Rodolffo também fez o teste RT-PCR e o resultado foi não reagente. A dupla reforça a importância da vacinação e do cumprimento das regras sanitárias impostas pelos órgãos de saúde", diz trecho da nota.
Os shows aconteceriam no evento Pontal Sunset, em Linhares, na sexta-feira (7), no Cafe de La Musique, em Guarapari, e no Matrix, em Cariacica, ambos no sábado (8). Segundo o comunicado da dupla, "em breve, as novas datas das apresentações serão anunciadas nas redes sociais dos artistas".
Nas redes sociais, algumas casa já se pronunciaram. O Matrix Shows informou que uma nova data será marcada. Além disso, "quem já adquiriu o ingresso, poderá pedir o reembolso ou utilizá-lo em nova data".
O Cafe de La Musique informou nos stories do Instagram que "a programação de sábado (8), com Harmonia e Matheus Fernandes, está confirmada". Procurada, a casa informou que, "quem optar pela devolução do valor pago pelo ingresso, deverá entrar em contato pelo email [email protected] e solicitar o reembolso".
A nova direção do Pontal Sunset disse que a produção da dupla vai "tentar marcar uma nova data entre abril ou maio". Os clientes poderão reutilizar os ingressos no show a ser remarcado.  Caso algum queira o reembolso, basta se dirigir ao pontos de venda da compra do ingresso ou no próprio site da Blueticket.com.br.

Atualização

05/01/2022 - 1:30
O Cafe de La Musique enviou a nota informando qual o procedimento deve ser realizado para quem quiser reembolso do show. A matéria foi atualizada.

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