Tatá Werneck é a nova jurada do "The Masked Singer Brasil"

Tatá Werneck será a nova jurada do "The Masked Singer Brasil". A novidade foi anunciada nesta quarta-feira (5), no programa "Encontro com Fátima Bernardes" (Rede Globo). Ela vai substituir a cantora Simone. Os outros jurados, Tais Araújo, Rodrigo Lombardi e Eduardo Sterblitch seguem na segunda temporada da atração, que estreia no próximo dia 23.

Também foi anunciado que Priscilla Alcântara, vencedora da primeira temporada do reality, será a nova apresentadora dos bastidores do programa, na primeira temporada, a ex-"BBB" Camilla de Lucas era a responsável por essa função.

Tatá Werneck apresenta o programa Lady Night (Multishow) Crédito: Divulgação/Multishow

"Ter vencido a primeira temporada do 'The Masked Singer Brasil' já tinha sido incrível e eu jamais poderia imaginar um desdobramento dessa vitória com o convite pra retornar à TV como apresentadora. Foi uma surpresa e tanto! Eu sempre disse que gostaria de voltar a fazer televisão e o melhor é viver isso num projeto que marcou tanto a minha vida. Estou extremamente feliz e animada!", disse Priscilla, que começou a carreira ainda na infância apresentando o "Bom Dia e Companhia", no SBT.

Em comunicado divulgado pela Globo, Tatá Werneck afirmou que é fã do programa e ficou feliz com o convite. "Eu assisti a primeira temporada inteira e amei muito. É um programa que reúne a família, tem alegria, mistério e emoção. Dei umas indiretas na internet também, então não sei se foi destino ou se funcionou."