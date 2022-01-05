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Televisão

Tatá Werneck é a nova jurada do "The Masked Singer Brasil"

Vencedora da 1ª temporada, Priscilla Alcântara vai comandar os bastidores da atração, que estreia dia 23 de janeiro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 14:55

Tatá Werneck será a nova jurada do "The Masked Singer Brasil". A novidade foi anunciada nesta quarta-feira (5), no programa "Encontro com Fátima Bernardes" (Rede Globo). Ela vai substituir a cantora Simone. Os outros jurados, Tais Araújo, Rodrigo Lombardi e Eduardo Sterblitch seguem na segunda temporada da atração, que estreia no próximo dia 23.
Também foi anunciado que Priscilla Alcântara, vencedora da primeira temporada do reality, será a nova apresentadora dos bastidores do programa, na primeira temporada, a ex-"BBB" Camilla de Lucas era a responsável por essa função.
Tatá Werneck apresenta o programa Lady Night (Multishow)
Tatá Werneck apresenta o programa Lady Night (Multishow) Crédito: Divulgação/Multishow
"Ter vencido a primeira temporada do 'The Masked Singer Brasil' já tinha sido incrível e eu jamais poderia imaginar um desdobramento dessa vitória com o convite pra retornar à TV como apresentadora. Foi uma surpresa e tanto! Eu sempre disse que gostaria de voltar a fazer televisão e o melhor é viver isso num projeto que marcou tanto a minha vida. Estou extremamente feliz e animada!", disse Priscilla, que começou a carreira ainda na infância apresentando o "Bom Dia e Companhia", no SBT.
Em comunicado divulgado pela Globo, Tatá Werneck afirmou que é fã do programa e ficou feliz com o convite. "Eu assisti a primeira temporada inteira e amei muito. É um programa que reúne a família, tem alegria, mistério e emoção. Dei umas indiretas na internet também, então não sei se foi destino ou se funcionou."
Sucesso em 2021, o "The Masked Singer Brasil" volta ao ar, agora aos domingos, e novamente sob o comando de Ivete Sangalo.

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