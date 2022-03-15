Sandra Bullock anuncia hiato das telas: 'Tirar um tempo para ser mãe'

Sandra Bullock, 57, anunciou o início de um hiato na carreira. Durante a estreia de seu novo filme A Cidade Perdida no SXSW Film Festival, em Austin, Texas, a atriz falou sobre fazer uma pausa no trabalho para se dedicar à maternidade, ao ser questionada sobre seus próximos planos.

A atriz é mãe de Louis, 12, e Laila, 10. Sandra explicou que pretende, sim, retomar a carreira, mas só fará isso quando as crianças estiverem mais velhas. "Voltarei a fazer isso. Não sei quando. Provavelmente quando forem adolescentes, consolidados os 16 ou 17 anos de idade", comentou a vencedora do Oscar de melhor atriz com The Blind Side e Gravidade.