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BAFTA

Após ser esnobada no Oscar, Gaga perde melhor atriz para 'zebra' no BAFTA

A cantora concorria como melhor atriz por sua interpretação de Patrizia Reggiani no filme "Casa Gucci", mas perdeu para Joanna Scanlan de "After Love", considerada a zebra da noite
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Março de 2022 às 07:59

Lady Gaga em cena do filme 'Casa Gucci', dirigido por Ridley Scott
Lady Gaga em cena do filme 'Casa Gucci', dirigido por Ridley Scott Crédito: Divulgação
Lady Gaga saiu de mãos abanando do BAFTA Awards 2022, que aconteceu neste domingo (13) em Londres. A cantora concorria como melhor atriz por sua interpretação de Patrizia Reggiani no filme "Casa Gucci", mas perdeu para Joanna Scanlan de "After Love", considerada a zebra da noite.
Na mesma categoria, ainda estavam concorrendo Alana Haim ("Licorice Pizza"), Emilia Jones ("CODA: No Ritmo do Coração"), Renate Reinsve ("A Pior Pessoa do Mundo") e Tessa Thompson ("Identidade").
Lady Gaga já havia sido "esnobada" pelo Oscar quando não ganhou uma indicação de melhor atriz neste ano. A expectativa era grande, já que ela tinha sido até então a única atriz da temporada em todos os quatro principais prêmios do cinema: Critic's Choice, Globo de Ouro, Screen Actors Guild e BAFTA.
"Casa Gucci" conta a história da família que construiu um império na moda. No BAFTA, o filme foi indicado nas categorias de melhor Filme Britânico, Melhor atriz e melhor Maquiagem e Cabelo, mas não levou nenhuma das estatuetas.
Lady Gaga interpreta Patrizia Reggiani, ex-esposa e mandante do assassinato de Maurizio Gucci, neto de Guccio Gucci, fundador da grife. O drama traz no elenco outros atores renomados como Al Pacino, Adam Driver e Jeremy Irons.
Considerado o "Oscar do Reino Unido". o BAFTA é um dos termômetros para o Oscar, que este ano acontece no próximo dia 27 de março.

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